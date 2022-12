Die Nachfrage nach dem Start des erweiterten kantonalen Förderprogramms Energie per 1. März 2021 entwickelte sich sehr erfreulich. So steht es in einem Anhörungsbericht, mit der die Regierung den Kredit jetzt aufstocken will. Denn die für 2021 zur Förderung energetischer Massnahmen vorgesehenen Mittel wurden bereits per Mitte Oktober ausgeschöpft. Deshalb beantragt die Regierung zum 75-Mio.-Kredit einen Zusatzkredit «Förderprogramm Energie 2021–2024» von 52,9 Mio. Franke. Zusammen gäbe das dann 128 Mio. Damit könne das Programm wie ursprünglich beabsichtigt bis 2024 kontinuierlich weitergeführt und eine «stop and go» Situation vermieden werden, argumentiert die Regierung in der Anhörung, die bis am Pfingstsonntag dauerte.