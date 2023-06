Energiewende Solaranlagen auf geschützten Häusern: Die Hürden sind hoch Wenn der Solarausbau auf den Denkmalschutz trifft, geraten Ziele in Konflikt. Eine überparteiliche Allianz verlangte im Aargauer Kantonsparlament mehr Transparenz. FDP-Grossrat Yannick Berner fordert in einem neuen Vorstoss, den Bau von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Häusern zu vereinfachen.

Auf dem Effingerhof in Brugg waren Solarpanels geplant. Installiert wurden sie nicht. Visualisierung: zvg

Solaranlagen dürfen im Aargau auf Dächern ohne Bewilligung installiert werden. Eine Meldung an den Kanton reicht, sofern gewisse Kriterien erfüllt sind. Die grosse Ausnahme sind Gebäude und Gebiete, die unter Schutz stehen. Dazu gehören zum Beispiel Ortsbilder von nationaler Bedeutung – etwa Altstädte und Bauerndörfer –, kantonale Denkmalschutz- und kommunale Substanzschutzobjekte.

Hier braucht es eine Bewilligung, um Strom oder Wärme aus Sonnenenergie zu produzieren. In den Kernzonen der Dörfer und Städte ortete eine überparteiliche Allianz um SP-Grossrätin Carole Binder Unsicherheit. Können Solaranlagen überhaupt bewilligt werden – und wenn ja, unter welchen Auflagen? Binder und weitere Ratsmitglieder forderten deshalb vom Regierungsrat genauere Informationen für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer.

SP-Grossrätin Carole Binder. Bild: zvg

Dazu sei der Solarkataster im Geoportal des Kantons zu erweitern. Heute zeigt er, welche Dächer und Fassaden für die Solarproduktion geeignet und welche Erträge möglich sind. Neu sollen allfällige Hürden bei der Bewilligung sichtbar gemacht werden – etwa mittels Angaben zu Ortsbild- oder Denkmalschutz.

Ausserdem schlagen Binder und Co. vor, Informationen über die Subventionen einzublenden. Das würde die Planungssicherheit erhöhen, die Bewilligungspraxis transparenter machen und Anreize für den Solarzubau schaffen, lautet ihre Begründung.

«Meist nicht bewilligungsfähig»

Der Regierungsrat hat das Postulat entgegengenommen und anerkennt die Forderung. Nur in einem Punkt sieht die Regierung keinen Handlungsbedarf: Weil die Grundlagen der Subventionen bei allen Gebäuden gleich sind, brauche es diese Information im Geoportal nicht.

Eine erste Anpassung war bereits letzten Dezember vorgenommen worden. Seither lassen sich die Solarpotenziale und kantonalen Denkmalschutzobjekte im Kataster gleichzeitig anzeigen.

Ein Ausschnitt der Badener Altstadt aus dem Solarkataster. Die farbigen Flächen zeigen das Solarpotenzial, die blauen Punkte kantonale Denkmalschutzobjekte. Bild: Geoportal Aargau

Solaranlagen haben in Altstädten und Kernzonen einen schweren Stand. Diese Erfahrung machten letztes Jahr auch zwei Bauherrschaften in Brugg: Ihre Photovoltaik-Projekte am Rand der Altstadt scheiterten am Widerstand der Denkmalpflege.

Die Anforderungen, die erfüllt werden müssen, sind hoch, die Erfolgsaussichten gering. Das zeigt der Blick in eine Broschüre des Kantons zum Thema. Darin heisst es für die Ortsbilder von nationaler Bedeutung: «Eine gut einsehbare Solaranlage ist in der Regel ein Fremdkörper und deshalb meist nicht bewilligungsfähig.»

Auf kantonalen Denkmalschutzobjekten seien die Anlagen in der Regel ebenfalls nicht bewilligungsfähig. Die Energiewende wird dadurch aber offenbar nicht wirklich gebremst: Rund 1100 Gebäude stünden unter kantonalem Denkmalschutz, was weniger als einem halben Prozent des Gebäudebestands im Aargau entspreche.

FDP-Grossrat will denkmalverträgliche Solaranlagen

Yannick Berner (FDP) kritisiert in einem Postulat, das Merkblatt des Kantons mit Grundlagen zur Erstellung von Solaranlagen und den Anforderungen an die Denkmalpflege stamme aus dem Jahr 2016. Das entspreche kaum mehr dem aktuellen Stand hinsichtlich Technologie und Gestaltungsmöglichkeiten von Photovoltaikanlagen. «Hier besteht Handlungsbedarf – und vor allem Potenzial», schreibt Berner.

FDP-Grossrat Yannick Berner. Bild: zvg

Er fordert die Prüfung von Massnahmen zur Verbesserung und Erleichterung der Installation von Photovoltaikanlagen bei denkmalgeschützten Häusern. Die Förderung von Sonnenenergie sei eine wesentliche Massnahme zur Erreichung der Klimaziele. Heute sei die Installation derartiger Anlagen an denkmalgeschützten Gebäuden aber mit Schwierigkeiten und bürokratischen Hürden verbunden. «Die Auflagen des Denkmalschutzes schränken den Einsatz von modernen Technologien ein und verhindern damit das maximale Potenzial von erneuerbaren Energien», so Yannick Berner.

Ein grösseres Solarpotenzial schlummert entlang von Strassen. SP, Grüne, Grünliberale und EVP verlangten im Grossen Rat darum von der Regierung einen Plan zum Ausbau der Photovoltaik auf allen Infrastrukturen von Bund und Kanton im Aargau. Der Grosse Rat überwies die Motion im Januar als weniger verbindliches Postulat.