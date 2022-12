Energieversorgung Nuklearexperte: «Es macht keinen Sinn, ein Bashing einzelner Energieformen zu betreiben» Andreas Pautz beschäftigt sich mit Atomenergie, Thomas Schmidt erforscht erneuerbare Energien – die AZ hat die Professoren am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen zum Interview getroffen. Trotz unterschiedlicher Forschungsgebiete sind sie sich einig: Es gibt keine Technologie, die alle Energieprobleme der Zukunft lösen könnte.

Thomas Schmidt, Forschungsbereichsleiter Energie und Umwelt, (links) und Andreas Pautz, Forschungsbereichsleiter Nukleare Energie und Sicherheit am Paul Scherrer Institut (PSI). Alex Spichale / AGR

Andreas Pautz, Sie sind Nuklearforscher, Ihr Kollege Thomas Schmidt forscht im Bereich der erneuerbaren Energien – sind Sie manchmal neidisch, dass er an Zukunftstechnologien arbeitet und Sie nicht?

Andreas Pautz: Ich beneide meinen Kollegen nicht, sondern ich freue mich, dass die erneuerbaren Energien bei uns am PSI einen so hohen Stellenwert haben. Ich bin auch kein Vertreter der alten Garde, der sagen würde, die Nuklearenergie werde die Welt retten. Das ist sicher nicht der Fall, wir brauchen vielmehr ein Portfolio verschiedener Energiequellen, um den künftigen Bedarf zu decken. Die Kernenergie kann zweifellos einen wichtigen Beitrag zu einer CO 2 -armen Energieversorgung liefern. Aus der politischen Debatte darum halten wir uns heraus, aber wir versuchen Fakten und wissenschaftliche Inputs zu liefern, um eine sachliche und technologieoffene Diskussion zu ermöglichen.

Thomas Schmidt: Ich kann da nur zustimmen, wir sehen uns in der Forschung nicht als Konkurrenten, sondern als Partner. Wir betrachten das Energiesystem gesamthaft und spielen nicht einzelne Technologien gegeneinander aus. Es macht keinen Sinn und ist nicht zielführend, je nach politischer Ausrichtung ein Bashing einzelner Energieformen zu betreiben. Wir wollen aufzeigen, welche Kombinationen von Energieträgern möglich sind und welcher Anteil der Stromerzeugungs-Varianten wo am sinnvollsten ist.

Bis zum Jahr 2050 soll die Schweiz die Energiewende schaffen und CO 2 -neutral sein. Wie soll der Strommix in den nächsten Jahrzehnten denn aussehen, wenn die Atomkraftwerke vom Netz gehen und der Verbrauch steigt?

Thomas Schmidt: Wir können Ihnen nicht für einzelne Zeitpunkte den perfekten Strommix angeben, aber klar ist: 2050 werden wir deutlich mehr Strom brauchen als heute. Derzeit liegt der gesamte Stromverbrauch der Schweiz bei rund 60 Terawattstunden pro Jahr. 2050 dürften es 90 bis 100 Terawattstunden sein, weil die Elektromobilität und die Umstellung der Heizung auf Wärmepumpen viel Strom braucht. Gleichzeitig fällt aber die Produktion der Kernkraftwerke weg, damit fehlen rund 25 Terawattstunden. Wir müssen uns also die Frage stellen, wie wir die fehlenden rund 60 Terawattstunden produzieren.

Nun werden gerade im Aargau von SVP, FDP und Wirtschaftsverbänden neue AKW gefordert. Ist das nötig für die Energieerzeugung der Zukunft in der Schweiz?

Andreas Pautz: Wir haben derzeit eine eindeutige Rechtslage, welche den Bau von neuen Kernkraftwerken verbietet. Aber die Energiewende hin zu erneuerbaren Quellen wird deutlich günstiger, wenn die bestehenden Anlagen länger laufen. Allein eine Verlängerung der Laufzeiten von 50 auf 60 Jahre reduziert die Kosten für den Umbau des Energiesystems auf CO 2 -Neutralität bereits um rund 15 Prozent.

Herr Pautz, Sie sagten 2018 in einem Interview mit kernenergie.ch, die Schweizer AKW würden wohl noch 25 Jahre laufen …

Andreas Pautz: Ja, ich halte eine Laufzeit von 60 Jahren für die Kernkraftwerke in der Schweiz für realistisch, die Betreiber planen dies auch. Wir arbeiten in der Reaktorsicherheitsforschung eng zusammen mit der Aufsichtsbehörde, dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI und erstellen auch Gutachten zu Kernkraftwerken. Sollte das ENSI zur Ansicht gelangen, dass eine Anlage nicht mehr sicher betrieben werden kann, dann wird sie abgestellt.

Blick auf das Kernkraftwerks Beznau 1 bei der Wiederinbetriebnahme nach längerem Stillstand am 6. März 2018. Ennio Leanza / Keystone

Beznau stand schon rund drei Jahre still, weil es Schwachstellen am Reaktordruckbehälter gab. Kritiker sagen, das älteste AKW der Welt sollte man längst abstellen – was sagen Sie als Wissenschafter?

Aus meiner Sicht wurden die damaligen Befunde am Druckbehälter ausführlich untersucht und es wurde bestätigt, dass daraus kein erhöhtes Gefährdungspotenzial abgeleitet werden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kraftwerk länger als 60 Jahre am Netz bleibt, halte dies aber für eher unwahrscheinlich. Man muss immer auch berücksichtigen, wie teuer die notwendigen Nachrüstungen für den Betreiber im Vergleich zur verbleibenden Laufzeit noch sind.

Sie stammen beide aus Deutschland, dort geht dieses Jahr das letzte AKW vom Netz. Ist die Schweiz da in einer besseren Situation, weil man länger Zeit hat, den Atomstrom zu ersetzen?

Thomas Schmidt: Auch in Deutschland kommt der Atomausstieg ja nicht von heute auf morgen, die ersten Pläne und Ankündigungen gab es bereits Ende der 90er-Jahre. Aber mit den fixen Abschaltdaten fällt eine gewisse Stromproduktion tatsächlich definitiv weg und muss ersetzt werden. Wir sind auch jetzt in der Schweiz in der Übergangsphase und sollten diese nutzen, um den Ersatz der Kernenergie vorzubereiten.

Linke und GLP sagen, Nuklearforschung brauche es nur noch, um den sicheren Rückbau der Schweizer AKW zu gewährleisten – sehen Sie das auch so?

Andreas Pautz: Es ist so, dass der Auftrag unserer Forschung sich auf die laufenden Anlagen und ihre Sicherheit fokussiert. Zudem unterstützen wir die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle Nagra bei wissenschaftlichen Aspekten der Endlagersuche. Beim Rückbau von Kernkraftwerken gibt es beschränkten Forschungsbedarf, da geht es um Abfallbehandlung und Strahlenschutz.

Die FDP will sich die Möglichkeit zum Bau von Atomkraftwerken der neuen Generation offenhalten. Forschen Sie an künftigen Nukleartechnologien und anderen Reaktortypen?

Wir schauen uns sehr genau an, was derzeit im Ausland läuft und welche Entwicklungen hinsichtlich verbesserter Sicherheit und Nachhaltigkeit es gibt. Dabei sind wir eng in das europäische Euratom-Forschungsprogramm eingebunden, wenn auch leider nur noch als Drittstaat. Wir arbeiten auch bilateral mit grossen Forschungszentren in den USA und Frankreich zusammen. Allerdings würde ich mir wünschen, dass wir im Bereich neuer Technologien mehr machen könnten. Denn wenn sich die Schweiz mittel- bis langfristig die nuklearen Optionen der Energieproduktion offenhalten möchte, dann ist Forschung an neuen Konzepten unabdingbar.

Andreas Pautz beschäftigt sich mit Nuklearforschung und Sicherheitsfragen bei Kernkraftwerken. Alex Spichale / AGR

Was bedeutet eigentlich «neue Generation» bei Atomkraftwerken konkret? Zählen die Anlagen in Flamanville in Frankreich und Olkiluoto in Finnland schon dazu?

Nach der internationalen Einteilung gehören die Kernkraftwerke in der Schweiz zur 2. Generation. Die neuen Anlagen in Frankreich und Finnland sind Weiterentwicklungen klassischer Reaktortypen und damit Kraftwerke der 3. Generation. Die Technik ist grundsätzlich dieselbe, die Anlagen sind aber sicherer, die statistische Unfallwahrscheinlichkeit liegt deutlich niedriger.

Eine Firma, an der Bill Gates beteiligt ist, baut in den USA ein neuartiges AKW, man spricht vom Flüssigsalz-Reaktor – ist das die neue Generation?

Gates ist Investor einer Firma, die mehrere AKW-Projekte mit verschiedenen Technologien verfolgt. Am weitesten ausgereift ist eine Anlage mit Natriumkühlung – damit hat man Erfahrung aus Frankreich und Russland, in den USA soll bis 2028 ein solches Kraftwerk in Betrieb gehen. Wenn das gelingt, wäre das eine beachtliche technische Leistung, zumal die Anlage auch einen Wärmespeicher aufweisen soll.

Im letzten Herbst gab es Meldungen über einen sogenannten Kugelhaufen-Reaktor in China, der bald in Betrieb gehen soll – was halten Sie davon?

Das ist eigentlich keine neue Technologie, das Konzept stammt aus Deutschland, da gab es in den 80er-Jahren bereits Prototypen, die einige Kinderkrankheiten hatten. Den Chinesen ist es nun gelungen, diesen Reaktor weiterzuentwickeln und ich bin sehr gespannt auf die Resultate aus dem Betrieb.

Wenn man zum Schluss käme, in der Schweiz ein neues AKW zu

bauen – welche Technologie würden Sie empfehlen?

Wenn man den Zeithorizont bis 2035 nimmt, würde ich von einem konventionellen Leichtwasser-Reaktor ausgehen, möglicherweise kleinerer Bauart. Das ist eine in vielen Ländern erprobte Technologie, die Schweiz würde sicher keinen Prototypen kaufen, das wäre auch unvernünftig.

AKW produzieren weitgehend CO 2 -freien Strom, ein grosses Klimaproblem ist aber auch der Flugverkehr. Herr Schmidt, Sie versuchen, grünen Treibstoff für Flugzeuge herzustellen – wie weit sind Sie da schon?

Thomas Schmidt: Die Finanzierung des Projekts ist für drei Jahre gesichert, derzeit können wir im Labormassstab aufzeigen, wie man synthetisches Kerosin herstellen kann. Dabei geht es unter anderem darum, ob Biomasse als Ausgangsmaterial verwendet wird, oder ob der Treibstoff aus Wasserstoff und CO 2 produziert wird.

Thomas J. Schmidt forscht unter anderem zur Frage, wie sich grüner Flugzeugtreibstoff herstellen lässt. Alex Spichale / AGR AGR

Wie lange dauert es, bis diese Technologie marktreif ist und wir klimafreundlich fliegen können?

Mit einem entsprechenden Industriepartner wäre es möglich, in fünf bis sechs Jahren eine Produktion grösserer Mengen zu realisieren. Flugzeughersteller sind auch daran, für kürzere Strecken innerhalb Europas kleine Maschinen zu entwickeln, die elektrisch betrieben werden. Grundlage ist Wasserstoff, der in Brennstoffzellen zu Strom umgewandelt wird. Ich gehe davon aus, dass bis etwa 2030 solche E-Flugzeuge im Einsatz sein könnten.

Wie viel teurer wird grünes Fliegen mit synthetischem Kerosin, das die Umwelt nicht belastet?

Das hängt sehr davon ab, wie viel der Strom kostet, der für die Produktion des Wasserstoffs nötig ist. Grün ist das synthetische Kerosin ja nur, wenn bei der Produktion auch Strom aus erneuerbaren und CO 2 -freien Quellen verwendet wird. Derzeit ist der grüne Treibstoff deutlich teurer als das konventionelle Kerosin, das aus Erdöl oder Erdgas gewonnen wird.

Das heisst also: Sie brauchen sehr viel Strom aus Wasserkraftwerken, Windparks oder Solaranlagen, damit Sie grünen Treibstoff herstellen können?

Ja, alle drei Technologien werden bei der künftigen Stromproduktion die Hauptrolle spielen. Wenn man die Frage rein konzeptuell betrachtet, würde man zum Schluss kommen, dass alle in Europa das machen sollen, wofür sie die besten Voraussetzungen haben. Gebiete an der Küste zum Beispiel Windkraft, südeuropäische Staaten primär Sonnenenergie, Alpenländer wiederum Wasserkraft. Das schliesst aber nicht aus, dass wir in der Schweiz auch auf Solarenergie setzen und die Kapazitäten ausbauen, oder Windparks erstellen sollten.

Solarenergie ist eigentlich unerschöpflich, nur liefern die Panels wenig Strom, wenn es im Winter dunkel ist – lässt sich da am Wirkungsgrad noch schrauben, sozusagen mit lichtempfindlicheren Panels?

Der Wirkungsgrad der Solarzellen erhöht sich seit einiger Zeit schrittweise, je nach Zelltyp konnten wir in den letzten 20 Jahren eine 50-prozentige Erhöhung des Wirkungsgrades beobachten. Dieser Trend wird weitergehen. Damit wir im Winter auch künftig genügend Strom haben, wird jedoch kein Weg an der Speicherung von überschüssigem Strom aus dem Sommer vorbeiführen.

Das ist der Vorschlag, den im Aargau die GLP verfolgt: Mit dem Solarstrom aus dem Sommer soll Wasserstoff produziert werden, der im Winter in Gaskraftwerken verbrannt werden kann …

Ja, das ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige Lösung. Dieses sogenannte Power-to-X oder Power-to-Gas ist sinnvoll, die Technologie existiert und kann implementiert werden. Je mehr Anlagen installiert werden, desto mehr werden die Kosten hierfür sinken. Wir sehen hier typische economy-of-scale Mechanismen.

Im Grossen Rat gab es einen Vorstoss der Mitte, der verlangte, viele kleine Wasserstoffkraftwerke als Notfallreserve zu erstellen. Halten Sie das für sinnvoll?

Grundsätzlich schon, nur stellt sich die Frage, ob es auch finanziell Sinn macht. Viele kleine Anlagen werden in der Summe immer teurer sein als ein grosses Kraftwerk, das dieselbe Leistung erzeugt.

Also müsste zum Beispiel der Energieversorger Axpo sich entscheiden, das bestehende Gaskraftwerk von Ansaldo in Birr mit Wasserstoff zu betreiben?

Dass diese Anlage mit Wasserstoff betrieben werden könnte, glaube ich nicht, dazu ist noch Forschung und Entwicklung nötig. Aber grundsätzlich wäre das ein Ansatz, der CO 2 -neutral, effizient und kostengünstig ist, also eine vielversprechende Kombination. Es gibt auch Zwischenlösungen mit der Beimischung von Wasserstoff zu Erdgas. Das ist dann nicht ganz emissionsfrei, aber verbessert die Klimabilanz schon beträchtlich.

SP-Präsidentin Gabriela Suter verlangt eine Solaroffensive mit einem massiven Zubau, der vom Staat bezahlt werden soll. Ist es also letztlich eine Geldfrage, die Stromlücke zu schliessen?

Thomas Schmidt: Ganz so einfach ist es nicht, schliesslich gilt es immer auch Natur- und Landschaftsschutz zu berücksichtigen. Aber staatliche Förderung hat schon einen beträchtlichen Einfluss. So hat sich die Fotovoltaik stark weiterentwickelt, weil Deutschland sie massiv subventioniert hat. Dies hat letztlich seit dem Jahr 2000 zu einem Zubau von quasi Null auf 54 GW FV-Leistung geführt.

Andreas Pautz: Leider kommen aber kaum noch Panels aus europäischer Produktion, das erzeugt neue Abhängigkeiten, wie bei Erdöl und Erdgas von den Lieferstaaten.

Es gibt Stimmen im links-grünen Lager, die sagen, mit dem Ausbau der Solarenergie lasse sich der ganze künftige Strombedarf decken …

Thomas Schmidt: Das halte ich für eine sehr gewagte Aussage, die ich so nicht unterschreiben würde. Solarenergie hat bis 2050 wohl ein Ausbaupotenzial von rund 30 Terawattstunden, würde also allenfalls die wegfallende Kernenergie ersetzen. Daneben wird es einen Ausbau der Wasserkraft brauchen, einige wenige Terawattstunden werden aus Windenergie kommen …

Ein grünes AKW auf der Baldegg in Baden, oder Solarzellen an jedem Haus? So sieht der AZ-Karikaturist die Debatte. Silvan Wegmann

Andreas Pautz: Das sehe ich auch so, die Solarenergie wird ein sehr wichtiger Faktor werden, aber der Ertrag wird nicht reichen, um auf die vorher erwähnten 100 Terawattstunden zu kommen. Wir werden also verstärkt auf Import angewiesen sein; allerdings sind die Überkapazitäten, die wir in Europa hatten, in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr abgebaut worden, der Import dürfte also zusehends schwieriger werden.

FDP-Nationalrat Matthias Jauslin setzt sich seit Jahren für Geothermie ein. Island deckt seinen ganzen Energiebedarf damit – wie gross ist das Potenzial in der Schweiz?

Thomas Schmidt: Leider ziemlich klein, denn wir leben nicht in einem vulkanischen Gebiet mit viel Erdwärme. Geothermie kann ein paar wenige Terawattstunden liefern, aber das hilft nicht entscheidend, die Stromlücke zu schliessen. Erdwärme zum Heizen ist eine andere Geschichte, da ist das Potenzial sehr gross – aber die Wärmepumpen brauchen wieder Strom.

Es bleibt also eine Lücke von mehreren Dutzend Terawattstunden – wie soll die geschlossen werden?

Andreas Pautz: Wenn man beim Netto-Null-Ziel für 2050 bleibt, besteht aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich eine beträchtliche Stromlücke. Rückt man von diesem Ziel ab und erlaubt zum Beispiel Gaskraftwerke, die mit fossilem Gas betrieben werden, lässt sich die Lücke wohl schliessen, aber das konterkariert unsere Klimaziele. Gesamteuropäisch kann man jedoch nahezu ein vollständig erneuerbares Energiesystem erreichen, jedes einzelne Land für sich wird sich damit schwertun.

Womit wir wieder bei der Anfangsfrage wären, ob nicht doch ein neues Atomkraftwerk nötig wäre, um die Lücke zu schliessen?

Andreas Pautz: Wenn mir jemand darlegen kann, dass wir das Ziel mit einer Kombination von Wasserstoff und einem Ausbau der Solarenergie und der anderen erneuerbaren Energien zu einem vernünftigen Preis erreichen können, dann bin ich der erste, der das unterstützt. Für die Schweiz kann das die geeignete Lösung sein, in anderen Staaten Europas mag das ganz anders aussehen. Die Finnen setzen auf Kernenergie, weil bei ihnen Solarzellen kein grosser Faktor sind und die Windausbeute wohl nicht ausreicht – es gibt kein Universalrezept.