Energiesparmassnahmen Tiefere Raumtemperaturen im Alterszentrum: «Sie frieren richtig, obwohl wir sie zugedeckt haben» Um den Energieverbrauch zu senken und Tariferhöhungen entgegenzuwirken, setzen auch Aargauer Alterszentren Sparmassnahmen um. Trotzdem werden die Bewohnerinnen und Bewohner die höheren Energiepreise auch im eigenen Portemonnaie spüren.

Andre Rotzetter und Christine Jäggi in der Cafeteria des Alterszentrums Klostermatte, wo nur noch die Hälfte der Deckenbeleuchtung brennt. Bild: Alex Spichale

Die Cafeteria des Alterszentrums Klostermatte in Laufenburg ist am späten Montagnachmittag sehr gut gefüllt. Bewohnende sitzen an den Tischen, mit ihnen die Angehörigen. Später erklingt Musik, ein Menü wird serviert. Es ist der erste von mehreren Gala-Abenden, die das Haus vor Weihnachten zu veranstalten pflegt.

Neben der sozialen Wärme, die von solchen Anlässen auf das Gemüt abstrahlt, dürfte dieses Jahr auch die physikalische Wärme einen willkommenen Beitrag leisten: Früher haben in der Cafeteria auch im Winter wohlige 23 Grad geherrscht. Nun sind es noch 21. Für Senioren und Seniorinnen, deren Körper oft sehr temperatursensibel sind, ist dies ein empfindlicher Unterschied. So soll sich neuerdings an Tagen, wenn die Cafeteria ausgedünnter besucht ist, manch eine Bewohnerin die Oberarme reiben, um zu signalisieren: Es ist kalt!

Raumtemperatur bereits nach unten korrigiert

«Uns ist bewusst, dass die gesenkten Raumtemperaturen für die Bewohnerinnen und Bewohner eine heftige Einschränkung sind», sagt Andre Rotzetter, Mitte-Grossrat und Geschäftsführer des Vereins für Altersbetreuung im oberen Fricktal, der neben dem Alterszentrum Klostermatte in Laufenburg auch das Alterszentrum Bruggbach in Frick betreibt.

Obwohl Alters- und Pflegeheime im Fall einer Energiemangellage davon ausgenommen wären, die Raumtemperaturen nach unten zu schrauben, wurde das in Laufenburg bereits getan. Die Massnahme soll mithelfen, den Energieverbrauch merklich zu reduzieren.

Mit diesen Aufforderungen sieht sich der Verein nicht erst konfrontiert, seit wegen des Ukraine-Kriegs eine Energiemangellage droht. Bereits davor wurde das Alterszentrum als Grossverbraucher vom Kanton Aargau dazu angehalten, den Energieverbrauch zu überprüfen und Sparmassnahmen umzusetzen.

Halb so viele Leuchten und kein Lift mehr für Angestellte

Entlang dieser Sparaufforderungen hat das Haus in den vergangenen Monaten ein Konzept ausgearbeitet, das seit Herbst 2022 umgesetzt wird. Angestellte sind nun gehalten, statt des Lifts die Treppe zu nehmen. In der Klostermatte wird man auf LED-Beleuchtung umsteigen, bis dahin brennt in der Cafeteria sowie im Gang nur noch die Hälfte der Deckenlampen. In gewissen Räumen schaltet sich das Licht durch Bewegungsmelder ein und aus.

Einzelne Räume sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet, in anderen brennt nur noch jede zweite Deckenleuchte. Bild: Livia Häberling

Für Andre Rotzetter ist der Entscheid eine Gratwanderung - zwischen Sparbemühungen und Lebensqualität der 105 Bewohnenden: «Weil das Sehvermögen im Alter abnimmt, war unser Haus bisher hell beleuchtet. Nun haben wir die Lampen auf allen Stockwerken so weit heruntergedimmt, dass es für unsere Bewohner noch verkraftbar ist und ihre Sicherheit gewährleistet wird.»

Dieselbe Gratwanderung entsteht in puncto Raumtemperaturen, die in den Gängen von zirka 23 auf 21 und in den Zimmern von 26 auf zirka 23 Grad gesenkt wurden. In der Vergangenheit sei die Lebensqualität der Bewohner deutlich im Vordergrund gestanden, nun müsse angesichts der Situation vermehrt auch der Energieverbrauch im Auge behalten werden.

In der Demenzabteilung frieren sie trotz Decken

Christine Jäggi arbeitet im Alterszentrum Klostermatte als Pflege-Tutorin. Sie trägt ein Jäckchen über ihrer geknöpften Arbeitsbluse. «Die Temperaturen im Haus haben sich verändert», bestätigt sie. Früher sei sie auch im Winter kurzärmlig im Haus unterwegs gewesen, weil es so warm gewesen sei. «Jetzt zieht man sich halt etwas wärmer an». Dasselbe gelte für die Bewohnerinnen und Bewohner, sagt Jäggi. Auch sie würden nun vom Pflegepersonal wärmer eingekleidet.

Auf einem der Gänge treffen wir die 91-jährige Frau K. Sie wohnt seit mehr als vier Jahren in der Klostermatte und trägt ein blaues Gilet. Dieses, so erklärt sie, trage sie nicht wegen der Raumtemperatur, sondern wegen ihres Rückens: «Mich sehen Sie nie ohne.» Doch sie findet: «Im Esssaal ist es schon etwas kühl.»

Auch in der Demenzabteilung ist die Raumtemperatur auf 21 Grad eingestellt. Zwar sind zusätzliche Decken verteilt worden, doch das scheint nicht auszureichen: Bei einem kurzen Besuch sagt eine Pflegerin: «Sie frieren richtig, obwohl wir sie zugedeckt haben. Es ist sehr kalt.»

Höhere Energiekosten würden auf die Bewohner abgewälzt

Wie viel Energie das Haus durch die Massnahmen spart, kann Andre Rotzetter nicht eindeutig beziffern. Einzelne Zähler seien nicht digitalisiert, was das Monitoring aufwendiger mache. Allein durch die Temperaturreduktion, schätzt er, dürften rund 20 Prozent Energie eingespart werden.

Auch wenn diese Massnahme nicht allen passe: Die Einsparungen würden letztlich zum Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner getätigt, so Rotzetter. Die Kosten für die Pension, also die Hotellerie, sind nämlich Auslagen, die nicht von den Krankenkassen oder der öffentlichen Hand übernommen werden. Die Seniorinnen und Senioren tragen sie selber.

Um eine Tariferhöhung per Januar 2023 komme man wegen der Teuerung zwar auch so nicht umhin, sagt Andre Rotzetter. Sie beträgt allein wegen der höheren Energiekosten zwischen fünf und sechs Franken pro Person und Tag. Ohne Energiesparmassnahmen dürfte der Aufschlag wohl bald noch happiger zu Buche schlagen, sagt er.

Zehn Franken mehr – pro Bewohner und Tag

Das Alterszentrum Suhrhard in Buchs ist in Sachen Energieeffizienz mit seinem Neubau bereits in vielen Bereichen auf dem aktuellen Stand. Im Hinblick auf die angespannte Energiesituation setze man seit Oktober zusätzliche Massnahmen um, schreibt Geschäftsführerin Ursula Baumann. So wurden etwa Beleuchtungen, Heisswasseraufbereitung oder die Heizleistung während der Nacht reduziert.

Ursula Baumann, Geschäftsleiterin des Alterszentrums Suhrhard. Bild: Sandra Ardizzone

Nicht verändert wurde die Raumtemperatur: «Im gesamten Wohnbereich wurden die ‹Wohlfühltemperaturen› für Bewohnenden absichtlich belassen. Es wäre unserem Verständnis nach zum jetzigen Zeitpunkt falsch, bei den vulnerablen Personen zu sparen», so Baumann.

Um eine Tariferhöhung kommt auch das Alterszentrum Suhrhard nicht umhin: Rund zehn Franken pro Tag und Bewohner fallen per Januar 2023 zusätzlich an. Die eine Hälfte gehe auf die Teuerung zurück, während die andere in das Personal und die Arbeitgeberattraktivität investiert werde.

Treibt der Pflegeheimaufenthalt im Aargau bald mehr Menschen in die Sozialhilfe?

Im Jahr 2011 wurde die Pflegefinanzierung in der Schweiz angepasst. Dies, um eine zusätzliche Belastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu vermeiden und die Situation bestimmter Pflegebedürftiger zu entschärfen. Unter anderem wurden die Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ein Pflegeheimaufenthalt in der Regel keine Sozialhilfeabhängigkeit zur Folge hat.

Im Rahmen der parlamentarischen Debatte wurde die Formulierung ins Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) übernommen. Seither steht im Gesetz, dass durch einen Pflegeheimaufenthalt «in der Regel keine Sozialhilfeabhängigkeit» entstehen darf.

Diesen Passus sieht Mitte-Grossrat Andre Rotzetter nun in Gefahr. Deshalb hat er mit Patrick Gosteli (SVP) und neun Mitunterzeichnern am 6. Dezember eine Interpellation eingereicht. Darin fordern sie von der Regierung Antworten zu den Entwicklungen der Tagestaxen und eine Prognose, wie die Preiserhöhungen sich auf die finanzielle Situation der Bewohnenden auswirken. Konkret wollen sie wissen, wie viele von ihnen im Jahr 2022 bereits Sozialhilfe bezogen – und wie viele ab Januar 2023 wohl hinzukommen dürften.

80 Prozent der Pflegeinstitutionen erhöhen Taxen

Hintergrund für die Bedenken der Politiker ist eine repräsentative Umfrage des Verbands der Aargauischen Spitäler, Kliniken, Pflege-, Spitex-Organisationen (Vaka). Diese zeige, dass rund 80 Prozent der befragten Pflegeheime im Kanton Aargau auf den 1. Januar 2023 hin eine Erhöhung der Taxen umsetzen müssen. Dies, weil die aktuelle Strom- und Gasmangellage sowie die generelle Teuerung zu spürbar erhöhten Kosten führten.

Mitte-Grossrat Andre Rotzetter. Bild: Alex Spichale

Die anwendbare Tagestaxe wird vom Regierungsrat in einer Verordnung festgelegt. Seit 1. Januar 2020 liegt sie bei maximal 152 Franken. Für Personen, bei denen dieser Betrag nicht ausreicht und deshalb eine Sozialhilfeabhängigkeit droht, kann bei der Wohnsitzgemeinde ein begründeter Antrag auf Anerkennung einer Tagestaxe von maximal 190 Franken gestellt werden.

Bis Ende 2019 lagen die Taxen höher: bei maximal 160 und 200 Franken. In der Interpellation heisst es, parallel zur Kürzung seien zudem die Kosten der Pflegeheime und damit auch die erhobenen Tagestaxen gestiegen: Die durchschnittlich erhobene Tagestaxe betrug beispielsweise im Jahr 2020 rund 178 Franken.

Wird eine bundesrechtliche Vorgabe verletzt?

«Die geplanten und wohl in der Zwischenzeit beschlossenen Taxen übersteigen in 135 von 148 Zimmerkategorien (91 Prozent) den tieferen Höchstansatz von 152 Franken», heisst es in der Interpellation.

Die obere Grenze von 190 Franken werde in 61 von 148 Zimmerkategorien (41 Prozent) überschritten. «Es muss also damit gerechnet werden, dass nicht wenige Bewohnerinnen und Bewohner im Kanton Aargau einen Antrag auf Sozialhilfe stellen müssen», schreiben die Grossratsmitglieder. «Das verletzt aus Sicht der Interpellanten die bundesgesetzliche Vorgabe, wonach ein Pflegeheimaufenthalt in der Regel keine Sozialhilfeabhängigkeit begründet.»