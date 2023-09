Energiepreis Strom wird im Aargau viel teurer – sinken dafür die Preise für Gas? Je nach Region schon Krankenkassenprämien, Mieten, nun auch die Strompreise: Die Preisanstiege der jüngsten Monate werden die meisten Aargauerinnen und Aargauer schmerzhaft spüren. Bleibt ein Hoffnungsschimmer für jene, die mit Gas heizen: Die Preise sinken. Allerdings nicht überall.

Leichte Einsparungen bei der Heizung werden zum Beispiel in Wohlen möglich sein, wo die IBW eine Preissenkung angekündigt hat. Bild: Imago/Christian Ohde

Die Nachrichten sind für Konsumentinnen und Konsumenten derzeit nicht gut. Die Inflation ist zwar gesunken, doch sie belastet weiter die Kaufkraft vieler Menschen. Darüber hinaus sollen die Krankenkassenprämien für das Jahr 2024 erneut steigen, genauso wie die Strompreise, die im Aargau im Schnitt um gut einen Drittel angehoben werden.

Eine gute Nachricht kommt von den Gasversorgern. Denn die Marktpreise für Erdgas haben die Turbulenzen des vergangenen Jahres, die dem Ukrainekrieg geschuldet waren, für den Moment überstanden. Die Tarife sind stark gesunken, auch wenn sie nach wie vor über Vorkriegsniveau liegen. Entsprechend verkünden einige Gasversorger im Aargau, dass sie ihre Preise senken werden. Konkrete Zahlen nennen allerdings nicht alle – und viele sagen auch nicht, ab wann die Tarife sinken.

Tiefere Gaspreise in Wohlen und Umgebung

Vorreiter sind die Industriellen Betriebe Wohlen (IBW). Die IBW wird für einen Muster-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20’000 kWh den Preis um 42.40 Franken pro Monat senken – und dies schon ab dem 1. Oktober 2023. «In den letzten Monaten zeigten die Märkte leichte Zeichen der Entspannung, und diese leicht verbesserten Beschaffungskonditionen können wir nun an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben», schreibt Kommunikationschef Ruedi Hänni. Allerdings bleibe die Lage noch unsicher, betont er.

IBB Energie AG: Preissenkungen schon vorgenommen

Der Gasversorger der Umgebung Brugg, die IBB Energie AG, kann noch keine Preissenkungen kommunizieren. Mediensprecherin Michelle Würsten erklärt, dass das Unternehmen die Tarife bereits im Dezember 2022 und April 2023 nach unten korrigiert hat. «Wir haben im letzten Dezember und April die Gaspreise insgesamt um 5,39 Rappen auf 17,59 Franken (inklusive CO 2 -Abgabe und Mehrwertsteuer) gesenkt.» Eine erneute Anpassung konnte noch nicht abschliessend geklärt werden, sagt sie weiter. «Grössere Preisanpassungen wird es aber nicht geben.»

Regionalwerke Baden: Preissenkung erfolgt Mitte September

Auch die Regionalwerke Baden haben die Preise für das zweite Quartal gesenkt, und zwar um 6,2 Rappen/kWh. Der Energieversorger geht davon aus, dass er Mitte September 2023 eine weitere Preissenkung kommunizieren kann.

Eniwa: Rabatt erst ab dem Jahr 2024

Gute Nachrichten kann auch die Eniwa kommunizieren, wenn auch noch nicht konkret. Gemäss dem Eniwa-Sprecher sollen die Gaspreise per 2024 wieder sinken. Details würden aber zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Eniwa hatte via Gasverbund Mittelland beschafft, aber 2022 nicht so viel abgesetzt wie angenommen – laut CEO Hans-Kaspar Scherrer war einerseits das warme Winterwetter dafür verantwortlich, andererseits aber auch Einsparungsbemühungen bei den Kunden.

In Lenzburg werden die Preise sinken – um wie viel, ist noch unklar

Konkrete Zahlen liefern auch die Städtischen Werke Lenzburg (SWL) nicht. Die Gaspreise dürften jedoch ab kommendem Jahr zurückgehen, stellt der Sprecher der SWL, Christian Gerber, in Aussicht. Die Gaspreise bleiben für dieses Jahr allerdings unverändert.

Zofingen: Circa einen Rappen pro Kilowattstunde

Dafür werden die Gaspreise in Zofingen bereits ab dem 1. Oktober sinken. Allerdings seien die Kalkulationen noch nicht abgeschlossen, heisst es von der StWZ Energie AG. Man gehe allerdings davon aus, dass eine Senkung von rund einem Rappen pro Kilowattstunde bei den Haushaltskunden möglich sein wird.

Die meisten Gasversorger warnen indes, sich zu früh zu freuen. Denn die Gasmärkte seien weiterhin stark volatil und extrem empfindlich auf die geopolitische Grosswetterlage.