Am Mittwoch hat der Nationalrat einen Antrag von Balthasar Glättli (Grüne, ZH) für den Versand eines Wasserspar-Chips an alle Schweizer Haushalte abgelehnt. Der Aargauer Grünen-Grossrat Nicola Bossard, der in dem kleinen Plastikteil ein grosses Sparpotenzial sieht, hofft nun auf die ordentliche Energiekampagne des Bundes.