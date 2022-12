Energiekrise Zyklische Netzabschaltungen sind nicht möglich - auch Kontrollen bei Privaten lehnt der Kanton ab Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat die Massnahmen des Bundes, um Blackouts zu vermeiden. Netzabschaltungen für vier Stunden und Kontrollen bei Privaten soll es aber nicht geben. Weiter fordert die Regierung, bei einer Strommangellage die Kurzarbeitsentschädigung für Geringverdiener auf 100 Prozent anzuheben.

Darf man bei Strommangel abends noch die Lampe anzünden zum Lesen? Die Aargauer Regierung wehrt sich gegen Kontrollen bei Privatpersonen. Keystone

«Bewirtschaftungsmassnahmen Strom»: So lautet der Titel für mehrere Verordnungsentwürfe des Bundes zur drohenden Strommangellage. Dabei geht es um Beschränkungen und Verbote der Verwendung elektrischer Energie, die Kontingentierung von Strom, oder die Abschaltung von Netzen zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung.

Zu den geplanten Massnahmen konnten sich die Kantone äussern, der Regierungsrat hat am Freitag seine Stellungnahme publiziert. Die AZ zeigt, wie sich der Kanton zu den Verordnungen des Bundes stellt.

Die Aussichten für diesen Winter haben sich verbessert, trotzdem ist es laut Regierung wichtig, sich vertieft mit Massnahmen zur Vermeidung der Folgen einer Mangellage auseinanderzusetzen. «Die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke in Frankreich sowie die Länge und Härte des Winters bleiben als Risiko bestehen», schreibt die Regierung, trotz gut gefüllten Erdgasspeichern in Europa und viel Wasser in Schweizer Stauseen.

Nichts, er lehnt solche Kontrollen entschieden ab. Mit einer Verordnung des Bundes würden zahlreiche Alltagshandlungen entweder verboten oder beschränkt. Verstösse dagegen sollen gemäss Landesversorgungsgesetz verfolgt und geahndet werden. Aus Sicht des Regierungsrates sollen Einschränkungen und Verbote im Privatbereich nur als Sparappelle gelten und nicht als Widerhandlungen geahndet werden. Eine Strom- und Heizungspolizei, die Private kontrolliert, lehnt die Regierung ab.

Für die Regierung ist klar: Sollte der Bund an einer Strafverfolgung bei Widerhandlungen gegen Verwendungsverbote und -beschränkungen festhalten, müssen zwingend einheitliche Übertretungsstrafnormen geschaffen werden. Gleichzeitig müssten sie dem Ordnungsbussengesetz unterstellt werden, damit sie einfach erledigt werden könnten. Und der Bund müsste prüfen, ob die Kontrollorgane Zutritt zu Liegenschaften haben sollen, ohne dass ein konkreter Tatverdacht vorliegt, oder ob dafür rechtliche Grundlagen geschaffen werden müssten.

Kontingente zur Reduktion des Energiebedarfs seien prinzipiell sinnvoll, schreibt die Regierung. Für viele Grossverbraucher sei eine Kontingentierung mit einer Vorbereitungszeit von wenigen Tagen aber nicht umsetzbar. Die Regierung will, dass Lebensmittelproduzenten- und Medikamentenerzeuger, Wasserversorger und Blaulichtorganisationen, Spitäler und Gefängnisse weniger einsparen müssen als andere Branchen. Die Regierung schlägt auch die Prüfung eines freiwilligen «Demand Side Response»-Marktes vor. So könnten energieintensive Branchen gegen Entschädigung einen grösseren Beitrag zum Stromsparen leisten als im «Rasenmäherprinzip» mit einheitlicher Kontingentierung.

Als Ultima Ratio bei Strommangellage sind zyklische Netzabschaltungen vorgesehen (regional vier Stunden kein Strom, dann vier oder acht Stunden Strom). Die kantonale Taskforce Versorgungssicherheit stellte fest, dass dies nicht umgesetzt werden kann: Altersheime oder Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen können aus technischen Gründen nicht von Abschaltungen ausgenommen werden. Zudem könnte regelmässiges Ein- und Ausschalten der Kommunikations-Infrastruktur zu Systemschäden führen. Der öffentliche Verkehr und systemkritische Produktionsbetriebe müssten deshalb den Betrieb einstellen.

Aargaus Energiedirektor: Regierungsrat Stephan Attiger. Alex Spichale

Schon vor drei Wochen wurde an einer Medienkonferenz klar, dass der Regierungsrat die Netzabschaltungen bei Strommangel kritisch sieht. Damals forderte die Regierung den Bund auf, diese Massnahme nochmals zu überdenken. Nun schreibt die Regierung, die Abschaltungen würden Leben und Infrastruktur gefährden. Sie fordert explizit, auf diese Massnahme zu verzichten und eine Strommangellage stattdessen mit verstärkten oder freiwilligen Kontingentierungen zu bewältigen.

Wie bei den Verordnungen zur Gasmangellage will der Bund auch im Falle einer Strommangellage den Kantonen die Verantwortung für die Kontrolle und den Vollzug übertragen. Er gehe aber nicht näher darauf ein, wie der ausserordentliche Aufwand finanziert werden solle, kritisiert die Aargauer Regierung. Da die Zuständigkeit für die Bewältigung der Mangellage beim Bund liege und er Vorschriften dazu erlasse, müsse der Bund die Kantone für den Kontroll- und Vollzugsaufwand entschädigen.

Bei einer Strommangellage müssten einige Unternehmen den Betrieb einstellen oder könnten nur noch zeitweise produzieren. Das könnte zu Kurzarbeit für Angestellte führen – der Regierungsrat verlangt dieselbe Regelung wie in der Coronapandemie. Arbeitnehmende, die weniger als 3470 Franken pro Monat verdienen, erhielten 100 Prozent des ausgefallenen Lohnes. Der Kanton fordert, dass diese Regelung für Geringverdienende gilt, solange die Stromverordnungen in Kraft sind.

Auch in den kommenden Wintern sei mit einer Stromknappheit zu rechnen, schreibt die Regierung. Dies als Resultat von ausbleibenden russischen Gaslieferungen, alternden Kernkraftwerken sowie einer zunehmend unsichereren Stromproduktion und -speicherung bei Wasserkraftwerken auf Basis von Regen und Schneeschmelze.