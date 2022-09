Notkraftwerk: «Wir haben noch keine Antworten»

Der Kanton und die Gemeinde Birr unterstützen das Notkraftwerk in Birr. Schwierig sei der Standort in unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet – wegen der Anwohnerinnen und Anwohner. Es gebe viel Lärm, sagt Attiger. «Wir haben leider immer noch keine Antworten.» Auch die Bevölkerung stelle Fragen und diese könne der Kanton aktuell nicht beantworten, sagt Attiger weiter. Das Ziel sei ja, dass das Kraftwerk gar nie gebraucht werde. Es werde nur in Notfallsituationen gebraucht. Attiger: «Aber wenn es gebaut wird, dann können wir nicht ausschliessen, dass es auch genutzt wird.»