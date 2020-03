Energiegesetz: So will der Aargau dem Klima helfen – das letzte Wort hat das Volk

SVP und Hauseigentümerverband gegen das neue Gesetz

In der Debatte wehrte sich Patrick Gosteli (SVP) namens des HEV Aargau gegen neue staatliche Eingriffe. Er forderte Wahlfreiheit bei den Energiesystemen für die Eigentümer. Auch ihnen sei die Substitution fossiler Energieträger ein Anliegen, man lehne aber «die sich anbahnende Kommandowirtschaft entschieden» ab. Nein stimmte am Schluss auch die GLP. So erreiche man die Ziele der Energiestrategie nicht, ist die Argumentation. Man müsse doch in 20 Jahren von den Ölheizungen weg sein, Häuser energetisch sanieren. Er schäme sich für dieses Gesetz, sagte Gian von Planta (GLP).

SP und Grüne schlucken die für sie unbefriedigende Vorlage

Auf der Gegenseite mahnte Max Chopard (SP), unser ökologischer Fussabdruck sei zu gross. Wir bräuchten drei Erden, wenn alle so viel brauchen würden wie wir, mahnte er: «Wir leben auf Pump, auf Kosten folgender Generationen. Welche Erde hinterlassen wir ihnen?» Zähneknirschend stimmten am Schluss aber SP und Grüne wie die EVP-BDP-Fraktion der Vorlage zu, wobei Max Chopard meinte, das Glas sei immerhin halb voll.

Wirklich zufrieden scheint nur die CVP zu sein

Letztlich obsiegten vorab CVP (Sprecher Hansruedi Hottiger) und FDP mit Sprecherin Jeanine Glarner. Sie verteidigten die Vorlage erfolgreich mit der SVP gegen scharfe Forderungen von links, dann wieder mit Rotgrün gegen eine Verwässerung durch SVP-Anträge. Allerdings räumte auch Jeanine Glarner (FDP) am Schluss ein, teilweise erfolge die Zustimmung nur zähneknirschend. Wirklich zufrieden scheint einzig die CVP zu sein. Hansruedi Hottiger ist sicher: «Wir haben ein Gesetz, das auch einer Volksabstimmung standhält.»

Zufrieden zeigte sich am Schluss Energiedirektor Stephan Attiger. Das Gesetz sei fast so, wie es aus der ersten Lesung im September hervorgegangen war, sagte er. Es sei ein ausgewogenes, pragmatisches Gesetz, in dem man auf Technologieverbote und Sanierungspflichten bewusst verzichte, aber das Ziel erreiche. Attiger: «Ich bin deshalb überzeugt, dass eine Mehrheit des Volkes dahinter stehen wird.»