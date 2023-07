Energie Zehn neue Biogasanlagen im Aargau sind geplant – sie sollen bis zu 5000 Haushalte versorgen Die Aargauer Stadtwerke, der Bauernverband Aargau (BVA) und Ökostrom Schweiz bündeln ihre Kräfte, um den Zubau von erneuerbarer Energie voranzutreiben. Das Ziel: Zehn Biogasanlagen bauen.

Im Aargau sollen in sieben Jahren zehn neue Biogasanlagen entstehen. Bild: Peter Siegrist

Die Gasbranche will verstärkt auf erneuerbares Gas setzen. Heimisches Biogas ist aber nur begrenzt vorhanden. Aus diesem Grund spannen der BVA, Fachverband landwirtschaftliches Biogas, Ökostrom Schweiz und die sechs städtischen Aargauer Gasversorger aus Aarau, Baden, Brugg, Lenzburg, Wohlen und Zofingen zusammen.

Das Ziel ist, Standorte für hofdüngerbasierte Biogasanlagen im Kanton Aargau zu identifizieren und zu realisieren. Die Anlagen müssen dabei in direkter Nähe zum bereits bestehenden Gasleitung gebaut werden, um das Gas direkt ins Netz einzuspeisen. So sollen in den nächsten sieben Jahren zehn Biogasanlagen entstehen.

«Insgesamt sollen rund 50 Gigawattstunden (GWh) Energie in Form von Biogas, Strom oder Wärme produziert werden», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Partner. Damit könnten 5000 Haushalte versorgt und jährlich 13’750 Tonnen CO 2 gespart werden.

Im Telli-Quartier in Aarau entsteht eine Biogas-Anlage der Eniwa. Bild: Daniel Vizentini