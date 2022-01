Energie Kann ein Gaskraftwerk in Birr die winterliche Stromlücke füllen? In Birr steht ein Gaskraftwerk, das bei Strommangellage im Winter Strom liefern könnte. Dafür setzen sich fünf Grossräte aus fast allen Fraktionen ein. Was der Chef der Ansaldo Energia Schweiz dazu sagt.

Die beiden Gasturbinen des Testcenters in Birr könnten ungefähr so viel Strom produzieren wie die Atomkraftwerke Beznau 1 und 2 zusammen. Alex Spichale

Die Idee, dass Gaskraftwerke die Stromlücke füllen könnten, wird im Aargau aktuell diskutiert. Erst kürzlich hat Energiedirektor Stephan Attiger gesagt, dass mit der Richtplananpassung für ein Gaskraftwerk sofort angefangen werden müsse. Dies sagte Stephan Attiger im AZ-Interview.

Aus dem Kantonsparlament kommt jetzt ein überraschender Vorschlag: In einem Vorstoss fragen fünf Grossräte (SVP, Mitte, Grüne, GLP, SP), warum man ein Gaskraftwerk planen müsse, wenn es im Aargau bereits ein Testzentrum für Gasturbinen gibt. Nämlich dasjenige der Firma Ansaldo Energia in Birr.

Das Gaskraftwerk in Birr habe die gleiche Kapazität wie die Atomkraftwerke

Die fünf Grossräte und Mitglieder der Kommission für Umwelt und Energie im Grossen Rat verweisen darauf, dass Gasturbinenanlagen als blosse Reserve günstiger wären und wollen wissen, ob das Testzentrum in Birr die gleiche Kapazität wie die Atomkraftwerke Beznau 1 und 2 habe.

Wie SRF am Montagmorgen im «Regionaljournal Aargau Solothurn» berichtet, wird das vom Ansaldo-Chef Gerd Albiez bestätigt. Er sagt, dass die beiden Gasturbinen in Birr ungefähr so viel Strom produzieren könnten wie die Beznau 1 und 2 zusammen. Das Testzentrum ist nämlich ans normale Gaswerknetz angeschlossen und wenn dieses läuft, fliesse der Strom ins ganz normale Stromnetz. «Wir müssen jeden Test beim Netzbetreiber anmelden, damit dieser weiss, wenn wieder eine grosse Ladungsströmung ankommt», so Gerd Albiez gegenüber SRF.

Die Türe für Verhandlungen stehen offen

Die Grossräte stellen die konkrete Frage, ob der Regierungsrat sich vorstellen könnte, mit dem Betreiber in Birr ein Abkommen für die Nutzung dieser Anlagen als Kapazitätsreserve für den Winter abzuschliessen.

Dieser Vorstoss habe den Ansaldo-Chef überrascht. Man müsste die Machbarkeit und das Konzept untersuchen. Er wäre aber bereit, Gespräche zu führen, wie SRF berichtet. Die Türe steht für Verhandlungen also offen. (nic)