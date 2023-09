Energie 106 Mal Nein, 86 Mal Ja: Rothrist lehnt die Fusion der Energieversorger ab – jetzt gibt es wohl eine Urnenabstimmung Nach einer intensiven Diskussion folgte die Gemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderates nicht. Eine Gruppe von einflussreichen Rothristern kündigte bereits das Referendum an.

Der Gemeinderat Rothrist mit dem Gemeindeschreiber und dem Projektleiter am Dienstagabend vor den 200 Stimmberechtigten; links Gemeindeammann Ralph Ehrismann. Bild: Philippe Pfister, ZT

Rothrist lehnt die Fusion der drei regionalen Energieversorger zu einem gemeinsamen regionalen Unternehmen ab – vorerst. 106 Stimmberechtigte stimmten an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend gegen, 86 für den Zusammenschluss. Anwesend waren 200 von 5780 Stimmberechtigten, das sind 3,4 Prozent. Gemeindeammann Ralph Ehrismann zeigte sich über das Resultat enttäuscht. Das Ergebnis sei «tragisch» für die Gemeinde, sagte er am Ende der Versammlung.

Vorangegangen war eine intensive, rund eineinhalbstündige Diskussion. Mehrere Votanten befürchteten, dass die Strom- und Wasserpreise in Rothrist steigen. Die Gemeinde Rothrist werde zur «Nettozahlerin» des Projekts. Andere Votanten warnten vor einem Alleingang der EW Rothrist AG. Ein Antrag auf eine geheime Abstimmung scheiterte.

Unmittelbar nach der Versammlung kündigte eine Gruppe von Rothristern das Referendum an: Felix Schönle, Roland Hallwyler, Alexander Barth und Roger Wymann bestätigten gegenüber dem ZT, dass sie die entsprechende Unterschriftensammlung lancieren werden. «Dann gibt es einen Volksentscheid an der Urne, der besser abgestützt ist», sagte Felix Schönle.

Damit ist die Fusion der EW Oftringen AG, der EW Rothrist AG und der StWZ Energie AG noch nicht von Tisch. Am Donnerstag steht der Entscheid in Vordemwald an. Vorausgesetzt, dass Vordemwald dem Projekt zustimmt und das Referendum in Rothrist erfolgreich ist, kommt der Zusammenschluss doch noch zustande.

So sind die Strompreise in den betroffenen Regionen

Die drei regionalen Energieversorger haben Ende August ihre Preiserhöhungen für 2024 bekannt gegeben. Im Verhältnis zum Vorjahr moderat fällt der Preisanstieg im Versorgungsgebiet der EW Rothrist AG aus. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4‘500 Kilowattstunden (5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler) zahlt 11,5 Prozent der 14 Franken im Monat mehr – über das ganze Jahr ein Plus von 168 Franken.

Höher fällt der Preisanstieg im Gebiet der StWZ Energie AG (Zofingen) aus. Die Preisanpassungen bedeuten für einen Vierpersonen-Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4’500 Kilowattstunden höhere Stromkosten von 348 Franken pro Jahr.

Markant fällt der Preisanstieg in Oftringen aus: Ein typischer Oftringer Haushaltskunde mit einem Stromverbrauch von 4’500 kWh bezahlt nächstes Jahr rund 27 Prozent oder rund 390 Franken mehr pro Jahr als 2023. Ein Grosskunde mit einem Verbrauch von rund 500’000 kWh und einer beanspruchten Leistung von 150 kW (C4) bezahlt kommendes Jahr 36 Prozent mehr. (zto)