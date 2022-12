Endlich Nichtraucherin Aarauerin Anaïs Keller über die lauernde Versuchung: «Ich stellte mich dicht neben die Raucher, um passiv rauchen zu können» Anaïs Keller aus Aarau wollte endlich Nichtraucherin werden. Glücken sollte das mit Hilfe des nationalen Programms «Rauchfreier Monat», das am 1. November gestartet ist. Hat die 42-Jährige durchgehalten?

Anaïs Keller aus Aarau hat während fast 30 Jahren geraucht. Nun nahm sie am 1. November einen neuen Anlauf für den Ausstieg. Mathias Förster

Vor knapp 30 Jahren hatte Anaïs Keller auf einem Pausenplatz das Rauchen entdeckt. Und seither nicht wieder damit aufgehört. In 24 Stunden verqualmte sie 20 Zigaretten, ohne Mühe. Drei Pausen legte sie ein, während der beiden Schwangerschaften und während des Lockdowns. Alle waren mehrmonatig, alle nicht von Dauer.

Der Herbst brachte ihr nicht nur die altbekannte Kurzatmigkeit zurück, die sie hin und wieder verspürte. Sondern auch den Willen, unter die Nikotinabhängigkeit einen Schlussstrich zu ziehen. So kam es, dass sich die Aarauerin Ende Oktober für das Programm «Rauchfreier Monat» anmeldete. Gemeinsam mit 8000 anderen wollte sie im November dem Glimmstängel abschwören. Hat sie durchgehalten?

In geselliger Runde wurde es brenzlig

Als Anaïs Keller das Café betritt, wirkt sie leicht verlegen. Auch beim ersten Treffen im November hatte sie einen zurückhaltenden Eindruck gemacht. Vermutlich hätte sie die Öffentlichkeit kaum gesucht, hätte sie darin nicht einen Vorteil für sich erkannt: «Druck, um durchzuhalten.» Es habe ihr geholfen, sich in brenzligen Situationen an das bevorstehende Interview zu erinnern. Etwa vor einigen Tagen, als sie sich nach einem Fondue mit Freunden «möglichst dicht an die Raucher stellte, um wenigstens passiv rauchen zu können».

Rückblickend fallen Keller eine Hand voll solcher Momente ein, bei denen Disziplin gefragt war. Doch je länger der Monat gedauert habe, desto selbstverständlicher habe sie es empfunden, nicht zu rauchen. «Wenn ich an der Bushaltestelle wartete, kam mir die Vorstellung fast befremdlich vor, dass ich früher rauchend dort stand.»

Intensiverer Geschmackssinn und frischere Haut

Die Kinder von Anaïs Keller waren mit ein Grund, dass sie einen neuen Anlauf zum Aufhören nahm. Bald 13- und 10-jährig, steuern sie auf die heikle Lebensphase zu, in der sie einst selber schwach geworden war. Der Rauch habe die beiden gestört, ab und zu hätten sie ihr die Zigarettenschachtel versteckt, erzählt Keller. «Sie finden es mega toll, dass ich aufgehört habe und erzählen es allen.» Die Zeit, die sie früher auf dem Balkon verbracht hat, kommt jetzt ihren Kindern zugute.

Der Rauchstopp lohnt sich für Anaïs Keller auch finanziell. In 35 Tagen hat sie 283 Franken eingespart. Screenshot/zvg

Seit sie nicht mehr raucht, wirke ihre Haut frischer, sagt Keller. Zudem nimmt sie Gerüche und Geschmäcker wieder intensiver wahr. «Ich habe früher schon gerne gegessen, aber nun feiere ich es noch viel mehr.» Neue Verlockungen, die dafür sorgen, dass die Summe aller Laster konstant bleibt.

Nur in einem von zehn Fällen gelingt das Aufhören

Anaïs Keller war eine von rund 8000 Frauen und Männern, die sich für das Projekt «Rauchfreier Monat» angemeldet haben. Die Teilnahme am Programm ist kostenlos und wird vom Tabakpräventionsfonds und von mehr als 30 lokalen sowie nationalen Partnern getragen. Weil es neu lanciert und in diesem Rahmen erstmals durchgeführt wurde, gibt es noch keine Statistiken zur Erfolgsquote. Beim Vorgängerprojekt «Stopgether» hingegen gibt es Zahlen.

In den Jahren 2018 und 2020 führten die Universität Genf und die Fachhochschule Nordwestschweiz im Auftrag des Tabakpräventionsfonds eine repräsentative Befragung von Rauchenden und Ex-Rauchenden in der Deutsch- und Westschweiz durch. Ziel war es, herauszufinden, welchen Beitrag «Stopgether» zum Rauchstopp leistet.

An der zweiten Befragung nahmen 858 Personen teil. Dabei zeigte sich, dass die grosse Mehrheit ihrer Rauchgewohnheit treu geblieben ist: 82 Prozent gaben an, noch immer zu rauchen, während sich 18 Prozent als Ex-Rauchende bezeichneten. Aus den Angaben, die die Teilnehmenden zu ihren Aufhörversuchen machten, errechneten die Studienautoren, wie hoch die Erfolgsquote ist: Nur zehn Prozent der Aufhörwilligen können nach zwei Jahren noch immer von der Zigarette lassen.

Die wenigsten nützen ein Entwöhnungsprogramm

Wie wirksam «Stopgether» bei der Rauchentwöhnung ist, konnte anhand der Befragung nicht geprüft werden. Die Teilnahme am Programm erwies sich gemäss den Studienautoren als «extrem selten»: Nur gerade fünf Prozent der 858 Befragten hatten überhaupt schon vom Angebot gehört – und lediglich sechs Personen haben daran teilgenommen.

Überhaupt stellten die Studienautoren fest, dass Aufhörhilfen in der Schweiz eher selten verwendet werden. Wer den Absprung schaffte, hatte also nicht wegen eines Programms wie «Stopgether» Erfolg. Zwei Drittel der Ex-Rauchenden gaben an, keine Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Andere haben sich im Internet informiert, eine App besorgt oder etwa Methoden der Komplementärmedizin angewandt; Akupunktur oder Hypnose. Unter den Ex-Rauchenden gab lediglich eine einzige Person an, inzwischen nicht mehr zu rauchen und zur Entwöhnung beim Programm «Stopgether» mitgemacht zu haben.

Anaïs Keller sagt, das Programm habe sie motiviert, den Rauchstopp definitiv in Angriff zu nehmen. Unmittelbar nach dem Start sei der Austausch innerhalb der Facebook-Gruppe nützlich gewesen, danach sei er abgeflacht und für ihren Erfolg nicht mehr entscheidend gewesen. Dass das Aufhören gelungen sei, mache sie stolz, sagt Keller: «Ich fühle mich unabhängiger.»