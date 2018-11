Grüne Hügel, grasende Kühe, Bauernhäuser aus Holz, am Horizont Schneeberge. Das Emmental steht für eine Schweiz wie aus dem Bilderbuch. Hier muss die Welt noch in Ordnung sein! Doch der Schein trügt.

Der Grund unserer Reise nach Affoltern im Emmental, ins Heimatdorf von Bundesrat Johann Schneider-Ammann, ist kein erfreulicher. Die einzige Käserei im Aargau, die zertifizierten Emmentaler herstellt, bereitet der Sortenorganisation Emmentaler Switzerland Sorgen.

Der Käser der Milchgold Käse AG mit Sitz in Auw hat sich nicht an die Vorschriften im Pflichtenheft Emmentaler gehalten. Er hat zwei Tage alte Milch zu Emmentaler AOP verarbeitet, obwohl das Pflichtenheft vorschreibt, dass die Milch maximal 24 Stunden alt sein darf. Über Jahre war sein krummes Geschäften ein hartnäckiges Gerücht in der Branche.

Erst am 27. Februar 2018 ist es den Kontrolleuren gelungen, dem Käser den Verstoss gegen das Pflichtenheft nachzuweisen. Als Sofortmassnahme wurde sämtlicher Emmentaler, der im Dezember 2017 produziert worden war, zu Schmelzkäse deklassiert. Insgesamt mehr als 30 Tonnen (die AZ berichtete).

Verschiedene Milchbauern sagten danach zur AZ, der Käser habe die Milch seit Jahren nur jeden zweiten Tag abgeholt. Die Verantwortlichen von Emmentaler Switzerland äusserten sich öffentlich nur sehr zurückhaltend zum Fall, verwiesen auf die laufende Untersuchung. Diese ist nun abgeschlossen. Um über deren Resultat zu informieren, lädt Emmentaler-Präsident Daniel Alain Meyer die AZ in die Schaukäserei nach Affoltern im Emmental.

Herr Meyer, wie oft wird kontrolliert, ob Käsereien die Vorschriften im Pflichtenheft Emmentaler einhalten?

Daniel Alain Meyer: Im Normalfall – das heisst, wenn wir keine Hinweise haben, dass etwas nicht gut läuft – geht die unabhängige Zertifizierungsstelle alle zwei Jahre vorbei.

Wie war das bei Milchgold?

Ursprünglich war Milchgold auch in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus. Aber in den Jahren 2015, 2016 und 2017 haben wir die Kontrollen in kürzeren Abständen durchgeführt. Zuerst haben wir jährlich, später sogar alle sechs Monate kontrolliert.

Warum?

Es gab Gerüchte. Aber Gerüchte sind ein Bestandteil der Branche. Das gibt es immer. Wir müssen dann abschätzen, wie ernst wir solche Gerüchte nehmen. Bei Milchgold kamen wir zum Schluss, dass irgendetwas nicht gut ist. Aber wir konnten nicht belegen, was es ist.

Wird denn kontrolliert, ob die Milch täglich bei den Bauern abgeholt wird?

Ja, weil es enorm wichtig ist, dass Milch, die zu Emmentaler AOP wird, nicht älter als 24 Stunden ist. Für Emmentaler AOP wird Rohmilch verarbeitet. Je älter diese ist, desto höher ist die Gefahr, dass es später Unreinheiten im Käse hat, die zu einem Qualitätsschaden führen. Die Käsereien dokumentieren anhand von Belegen die Anlieferung der Milch. Solche Belege hat uns auch die Milchgold Käse AG vorgelegt.