Im Verkauf arbeiten wollte sie, mit Menschen hat sie ohnehin gern zu tun. Und so machte Emel Burmaci die Lehre als Detailhandelsangestellte.

Das ist jetzt 18 Jahre her. Emel Burmaci arbeitet heute an der Kasse und ist ihrer Lehrfiliale treu geblieben. Das es ihr dort und in ihrem Job überhaupt wohl ist, merkt man schnell.

Die meisten von uns stehen auf der anderen Seite des Förderbands. Emel Burmaci schildert, wie die oder der Angestellte an der Kasse all diese kurzen Begegnungen erlebt. Und wie viel Anstrengung das bedeutet.

Mehr Stimmen aus dem Aargau im Dossier zur Serie.