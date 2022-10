Elektromobilität Regierung sagt «Ja, aber» zur Nachrüstung bestehender Garagen mit Ladestationen für E-Autos Grossrätinnen und Grossräte von SP, Grünen, Mitte, GLP und EVP verlangen ein finanzielles Förderprogramm, um in Garagen von bestehenden Mehrfamilienhäusern rasch Ladestationen für E-Autos einzubauen. Der Regierungsrat anerkennt, dass dies die E-Mobilität fördern würde, lehnt die verbindliche Form der Motion jedoch ab.

In vielen Garagen bestehender Wohnsiedlungen gibt es noch keine E-Ladestationen. Bild: Christian Beutler/ Keystone

In vielen Neubauten ist eine Ladestation für Elektroautos in der Garage schon Standard. Anders sieht dies bei bestehenden Gebäuden aus: Insbesondere bei Mehrfamilienhäusern geht die Nachrüstung nur schleppend voran. Das sieht auch der Regierungsrat so, wie es in einer Antwort auf einen Vorstoss von Gabi Lauper (SP) heisst, den auch Grossratsmitglieder von Grünen, Mitte, EVP und GLP unterschrieben haben.

«Die nachträgliche Erschliessung der Parkplätze mit elektrischer Energie und die Installation der Ladeinfrastruktur in Mehrparteiengebäuden führt aufgrund der einmaligen Investitionskosten unter den Eigentümern vielfach zu kontroversen Diskussionen», schreibt die Regierung. Und weiter: «Die notwendigen Kreditbeschlüsse verzögern sich dadurch oder werden abgelehnt.»

Vor diesem Hintergrund verlangte die überparteiliche Motion ein neues Förderprogramm, um finanzielle Anreize für E-Ladestationen in Garagen von bestehenden Gebäuden «mit mindestens vier Wohneinheiten» zu schaffen. Das Programm solle zeitlich begrenzt sein, aber offensiv kommuniziert werden, um die Nachrüstung zu beschleunigen. Die Höhe der nötigen Mittel und die genaue Ausgestaltung sollten sich auf Erfahrungen anderer Kantone mit solchen Programmen stützen.

80 bis 90 Prozent der Ladevorgänge am Wohn- oder Arbeitsort

Der Regierungsrat schreibt, rund 80 bis 90 Prozent aller Ladevorgänge erfolgten an privaten Ladestationen am Wohn- oder Arbeitsort. Daher sei die Schaffung von Lademöglichkeiten zu Hause für die weitere und rasche Verbreitung von Elektrofahrzeugen von grosser Bedeutung. Durch eine finanzielle Förderung der privaten Ladeinfrastruktur in bestehenden Mehrparteiengebäuden könnten die Hürden eines Wechsels auf ein Elektrofahrzeug gezielt gesenkt werden.

Die Regierung schreibt weiter:

«Dadurch kann die Attraktivität der E-Mobilität bei Personen, die im Stockwerkeigentum oder in einem Mietverhältnis leben, gesteigert werden, was angesichts des sehr hohen Bevölkerungsanteils dieser Wohnverhältnisse relevant ist.»

Der Bund habe in der neuen Roadmap Elektromobilität 2025 als Ziel «nutzerfreundlich und netzdienlich Laden – zu Hause, am Arbeitsort und unterwegs» festgeschrieben. Der Handlungsbedarf im Bereich der privaten Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sei erkannt worden, weshalb aktuell zehn Kantone dies finanziell unterstützten. Im Aargau fördert die Stadt Baden neu installierte Ladestationen und deren Erschliessung bei Mehrfamilienhäusern und Stockwerkeigentumsbauten ab drei Einheiten.

Kanton rechnet mit 7 Millionen für fünf Jahre – will sich aber nicht festlegen

Für die kantonale Förderung der Ladeinfrastruktur bei bestehenden Mehrparteiengebäuden wären zusätzliche finanzielle Mittel und personelle Ressourcen erforderlich. Für die Prüfung und Bearbeitung der Gesuche erwartet die Regierung einen Personalaufwand im Umfang einer 20-Prozent-Stelle. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren wurden im Zuge einer ersten Einschätzung kantonale Förderbeiträge in Höhe von 7 Millionen Franken (1,4 Millionen Franken pro Jahr) veranschlagt.

«Hierfür würde beim Grossen Rat ein Verpflichtungskredit für das Förderprogramm von Ladeinfrastrukturen von Elektrofahrzeugen in bestehenden Mehrparteiengebäuden beantragt werden», schreibt die Regierung. Wobei die Betonung auf «würde» liegt – denn trotz all der Argumente, die er aufzählt, will der Regierungsrat die überparteiliche Forderung nicht als bindende Motion entgegennehmen.

Verwaltung arbeitet schon an Förderung der E-Mobilität

Er verweist auf sich rasch verändernde technische und wirtschaftliche Gegebenheiten und die nationalen Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität. Um diese zu berücksichtigen, will der Regierungsrat das Anliegen als unverbindliches Postulat übernehmen.

Dennoch ist das Thema offenbar beim Kanton angekommen: Die Verwaltung bearbeite Massnahmen, «die zu einem rascheren Umstieg von fossilbetriebenen zu batterieelektrischen Fahrzeugen und zu einem bedarfsgerechten Ausbau der dazugehörigen Ladeinfrastruktur beitragen», schreibt die Regierung.