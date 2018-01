Kein Geld aus Baden

Auf einer Strecke von 600'000 Kilometern sparen die zu hundert Prozent elektrischen Busse gegenüber Dieselmodellen 1000 Tonnen CO2. Doch bislang werden sie erst in Genf eingesetzt. Der Badener Einwohnerrat Philippe Ramseier (FDP) möchte dies ändern. «Baden soll als zweite Stadt in der Schweiz reine Elektrobusse einführen», verlangte er in einer Anfrage. In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, er begrüsse die Initiative der Unternehmen in der Förderung umweltverträglicher Transportmittel – erinnert aber zugleich an die Kosten. «Der Pilotbetrieb erfordert nicht nur die Beschaffung der Elektrobusse, sondern auch den Bau der Ladestationen.» Ein elektrisch betriebenes Modell sei verglichen mit einem Dieselbus um bis zu 300'000 Franken teurer.

Geld, das nicht aus der städtischen Kasse kommen werde, wie aus der Antwort klar hervorgeht: «Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Baden kann der Stadtrat derzeit keine Kostenbeteiligung in Aussicht stellen.» Vielmehr braucht es aus der Sicht der Badener Exekutive eine Zusammenarbeit von Kanton, Technologie- und Energieanbietern sowie den Regionalen Verkehrsbetrieben Baden-Wettingen (RVBW). Ein Testbetrieb sei frühestens in drei Jahren denkbar. Und, so macht der Stadtrat deutlich: «Der Lead für weitere Abklärungen liegt beim Busbetreiber.»