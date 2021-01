Elektroautos boomen im Kanton Aargau – «unsere Branche befindet sich in einer der grössten Veränderungen»

«Unsere Branche befindet sich aktuell in einer der grössten Veränderungen ihrer Geschichte», sagt Emanuel Steinbeck, Leiter Kommunikation der Amag-­Gruppe, einer der grössten Autoimporteure der Schweiz. Im Aargau betreibt sie unter anderem in Schinznach-Bad, in Baden und in Lupfig Verkaufsstandorte.

Mit Veränderung ist aber nicht etwa der coronabedingte Einbruch des Marktes gemeint (24-prozentiger Rückgang gegenüber dem Vorjahr). Nein, Steinbeck spricht den sich Jahr für Jahr verstärkenden Trend der Elektroautos an. Im November 2020 wurden 26'000 Neuwagen mit Lademöglichkeiten gekauft, knapp doppelt so viel wie im Vorjahresmonat. Dabei hielt sich Tesla in den monat­lichen Rankings der meistverkauften Autos, ungeachtet vom Treibstoff, meist in den Top fünf. Die Amag-Gruppe verkaufte 900 Audi e-tron. Technische Kleinwagen mit Lademöglichkeiten der Marken Seat, Skoda und VW sind ausverkauft.