Bundesrätin Doris Leuthard fährt bei Anlässen im modernen Tesla vor, die Aargauer Regierungsräte lassen sich im traditionellen schwarzen Mercedes chauffieren. Geht es nach den Grünen, soll sich dies künftig ändern: In einem Vorstoss, den Grossrat Andreas Fischer am Dienstag eingereicht hat, heisst es: «Teilt der Regierungsrat unsere Meinung, dass heute für fast alle Bereiche geeignete Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen?»

Fischer verweist in der neuen Interpellation auf ein Postulat seiner Partei vom Dezember 2014. Darin hatten die Grünen gefordert, dass der Kanton beim Ersatz von Flottenfahrzeugen – im Volksmund auch Staatskarossen genannt – auf Autos mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb setzen soll.

Die Flottenfahrzeuge seien dafür besonders geeignet, argumentierten die Grünen: «Sie legen pro Tag meist weniger als die durchschnittliche Reichweite von 150 Kilometern zurück und stehen in der Nacht normalerweise auf ihrem festen Standplatz, wo sie aufgeladen werden können.» Damals nahm der Regierungsrat die Forderung entgegen und schrieb das Postulat gleichzeitig ab. Man verfolge die Entwicklungen von neuen Antriebstechniken genau und werde alternative Antriebsarten im Rahmen von Pilotversuchen auf die Alltagstauglichkeit testen.

Was für Autos wurden gekauft?

«In der Zwischenzeit ist die Entwicklung vor allem im Bereich der Elektrofahrzeuge stetig vorangeschritten», hält Fischer in seinem neuen Vorstoss fest. Deshalb möchte er vom Regierungsrat wissen, wie viele Flottenfahrzeuge in den Jahren 2015 bis 2017 beschafft worden sind. Es folgt die entscheidende Frage: «Wie viele davon haben einen Alternativantrieb und welchen?» Weiter fragt Fischer, wie die Strategie des Kantons für die künftigen Beschaffungen aussieht.

In seiner Erklärung zur Entgegennahme des Grünen-Postulats von 2014 betonte der Regierungsrat, dass in vielen Bereichen effiziente Fahrzeuge mit Dieselmotoren angeschafft werden. Grossrat Fischer will mit Blick auf den sogenannten Diesel-Skandal auch wissen, wie die Regierung diese Anschaffungspolitik heute sieht. (fh)