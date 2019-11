prev next

Wichtiger Tag für den FC Aarau: In der Stadt rufen der Verein und das Stadion-Befürworterkomitee «Unser Torfeld» zum Solidaritätsmarsch auf. Derweil wollen die Profis im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy aus der sportlichen Krise finden. Die «AZ» ist an beiden FCA-Hotspots an diesem Samstag live dabei.