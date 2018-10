Sie kam als blinder Passagier. Im Ballastwasser grosser Schiffe verbreitete sich die Schwarzmund-Grundel von ihrem angestammten Lebensraum von der Donau in die Wolga, die Ostsee und den Rhein. Sie war gekommen, um zu bleiben: In grosser Zahl vermehrte sich der kleine Fisch. Die aggressive Art verteidigt ihr erobertes Territorium vehement. Noch vor einem Jahr lautete die Bilanz beim Abfischen in Teilen des Basler Rheins: Neun von zehn Jungfischen sind Schwarzmund-Grundeln. «Schwarzmeer-Grundel» verdrängt hiesige Fischarten», titelte auch das «Echo der Zeit», die «NZZ» widmete ihm eine ganze Seite. Der Fisch mit den starken Brustflossen und dem Saugnapf am Bauch hat national Aufsehen erregt.

Doch nun ist ihr Siegeszug ins Stocken geraten. Das haben Fischer beobachtet. Gingen noch vor einigen Monaten fast ausschliesslich Grundeln an den Haken, haben sich die Bestände offensichtlich dezimiert.