Eine Gratwanderung

«Burglind» hat sich längst verzogen. Auch «Evi» und «Friederike», die im Aargau nicht mehr viel angerichtet hatten, haben sich in Luft aufgelöst. Im Schlattwald ist es jetzt ruhig – aber sehr feucht. «Nach den starken Regenfällen der letzten Tage haben wir viel Staunässe im Boden», sagt Forstwart Kilian Ziegler: «Jetzt mags nüüt meh liide.» Jederzeit könnten geschwächte Bäume, die bereits «angestossen» sind, nachträglich fallen. Oder abgebrochene Äste, die sich in Kronen verhakt haben, herunterstürzen: «Es ist Tag für Tag eine Gratwanderung.» Zusammen mit Vorarbeiter Häusermann und dem Lernenden Lukas Meyer bildet Kilian Ziegler eines von zwei Teams, die im Gebiet des Forstbetriebs Rietenberg (Gemeinden Dintikon, Egliswil, Hendschiken, Seengen und Villmergen) mit dem grossen Aufräumen beschäftigt sind. Priorität haben jene Teilgebiete, in denen Strassen oder Wege von Bäumen blockiert sind. Danach kommen alle anderen Schadenplätze. «Arbeit haben wir mehr als genug», sagt Häusermann, «Burglind wird uns sicher bis im April oder Mai beschäftigen.»

Der Auftrag des Trios: Wege freiräumen, Gefahren beheben – das Holz so bereit machen, dass der Vollernter es an der Strasse verarbeiten und abtransportieren kann. Die vollmechanisierte Holzerntemaschine arbeitet zwar schneller als der Mensch, doch in einem Gebiet wie hier, in dem es sogenannte Streuschäden gab, die Bäume also kreuz und quer durcheinander liegen und gefährliche Spannungen zueinander aufgebaut haben, ist der Einsatz der Maschine nicht möglich – und macht den Einsatz der Profis mit der Motorsäge herausfordernd.

«Es braucht Erfahrung, ein gutes Auge und Fingerspitzengefühl», sagt Häusermann. Sturmholzerfahrung habe nicht jeder Forstarbeiter, denn das gehöre nicht zur Grundausbildung: «Solche Situationen gibt es zum Glück ja nur alle paar Jahre.» Für Lehrling Lukas sei die Arbeit deshalb spannend, aber anspruchsvoll. «Wir müssen den Kopf in jeder Sekunde voll bei der Sache haben.» Häusermann hatte in seiner Lehrzeit einen Sturm erlebt: «Lothar», im Dezember 1999. Und bevor er vor drei Jahren ins Seetal kam, arbeitete er für ein Lohnunternehmen in Deutschland, räumte nach Orkan «Kyrill» auf. «Man kann nach so einem Sturm viel lernen. Aber du musst Respekt haben!»

