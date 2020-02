«Eine Wirtschaftsfrau ist für Linke suspekt» – Grünliberale Doris Aebi verzichtet auf erneute Regierungsratskandidatur

Sie kündigten Ihre Kandidatur für die Nachfolge von Franziska Roth praktisch aus dem Nichts an. Was trieb Sie an?

Sie haben ein einladendes Büro an bester Lage in Zürich, hier sind Sie Ihre eigene Chefin. Sind Sie auch ein bisschen froh, dass Sie dies hier nicht eintauschen mussten gegen das Amt als Regierungsrätin?

Die Lage von Doris Aebis Headhunter-Büro könnte nicht perfekter sein. Ruhig und diskret gelegen an der Gartenstrasse im Zürcher Kreis 2 und doch nur wenige Gehminuten von der pulsierenden Bahnhofstrasse entfernt. Wir führen das Interview am Sitzungstisch, wo die Wirtschaftsfrau sonst selber Kandidatinnen und Kandidaten für hohe Managerposten befragt.

Selbstverständlich. Ich kandidiere nicht einfach, um etwas Staub aufzuwirbeln oder mich für ein anderes Amt bekannt zu machen. Die Grünliberalen sind von ihrem Gedankengut her mehrheitsfähig. Aber was man nicht voraussehen konnte, war das Päckli, das die SP und die Grünen vor dem zweiten Wahlgang gemacht haben, und das notabene überhaupt nicht aufgegangen ist. Dieses Vorpreschen, hat Tatsachen geschaffen, die mir keine Chancen mehr liessen. (Anmerkung der Redaktion: Cédric Wermuth verzichtete beim Ständerat zu Gunsten von Ruth Müri, im Gegenzug unterstützten die Grünen Yvonne Feri bei den Regierungsratswahlen.)

Bei meinen Mandaten gleiche ich immer die Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften mit den Anforderungen ab und weise auf Abweichungen hin. In diesem Fall hätte ich sicher auf die fehlende Erfahrung in Politik und Führung hingewiesen.

Sie treten also definitiv nicht wieder an?

Sie überlassen das Feld also den Linken. Im Gegensatz zu den Grünliberalen, sind die Grünen entschlossen, ebenfalls anzutreten. Wie beurteilen Sie das?

Die Rechnung von Rot-Grün wird nicht aufgehen. Sie werden nicht zwei Sitze holen, sich also höchstens den Sitz gegenseitig streitig machen. Und ich wundere mich, dass die SP es bis jetzt nicht geschafft hat, eine Frau zu portieren, welche das Rüstzeug für den Regierungsrat mitbringt. Ich bin gespannt, was da noch passiert.

Die viel zitierte Klima-Allianz Rot-Grün-Grünliberal hat bei den letzten Wahlen nicht funktioniert und wird also auch diesmal nicht spielen. Ist diese Klima-Allianz ein Phantom?

Die Klima-Allianz gibt es so tatsächlich nicht. Das sieht man auch in Bundesbern. Die Grünen wollen über Verbote und Regulierungen zum Ziel kommen. Wir Grünliberale begegnen mit liberalen Ansätzen und Innovation den ökologischen Herausforderungen.

So reden mittlerweile auch die Bürgerlichen, inklusive SVP. Wenn die FDP ihren ökologischen Einschlag unter Präsidentin Petra Gössi ernst meint, braucht es die Grünliberalen bald nicht mehr.

Doch. Wir sind glaubwürdiger, gerade bei den Jungen, weil bei uns der ökologisch-progressive Kurs zur Grundausrichtung gehört.

Sie grenzen sich akzentuiert ab gegen Ihre ehemalige Partei SP. Warum eigentlich?

Die SP ist in den letzten Jahren stark nach links gerutscht. Ich glaube an die Kombination Markt und Staat, das ist für mich kein Widerspruch.

Umgekehrt sind Sie für einen überzeugten Linken ein rotes Tuch allein schon aufgrund ihres Berufes Headhunter. Das steht für Kapitalismus, Managerwelt, hohe Saläre.

Eine Frau der Wirtschaft ist für Linke per se suspekt.

Wie kommen Sie darauf? Die Linken fordern am vehementesten die Frauenquote in Unternehmen.

Das schon. Aber politisch ist jemand aus der Wirtschaft bei den Linken schnell unten durch, auch als Frau.

Wie erleben Sie das Gender-Thema konkret in Ihrem Job als Headhunterin?

Das ist auch bei mir ein grosses Thema. Es gibt mehr und mehr Firmen, die zu uns kommen und eine Führungsfunktion explizit mit einer Frau besetzen möchten.

Ist es wirklich so schwierig, qualifizierte Frauen zu finden, wie es immer wieder heisst?

Ich teile diese Meinung nicht ganz. Darum sage ich den Firmen auch immer wieder: Ihr müsst keine Angst vor Quoten haben, die könnte man gut erfüllen. Was ich aber immer wieder feststelle: Im Zweifelsfall, wenn in der Endauswahl eine Frau und ein Mann sind, setzen Firmen nach wie vor oft auf das, was sie besser kennen und verstehen: also Männer.

Stellen Sie Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau auch bei Topkadern fest, die Sie rekrutieren?

Ein schwieriges Thema, weil Löhne schlecht vergleichbar sind. Oft haben Männer schon einen höheren Lohn, wenn Sie für einen Managerjob in die Auswahl kommen, weil sie eine gradlinigere Karriere haben, Frauen dagegen aufgrund der Familienphase mehr Brüche, und somit steigt der Lohn nicht gleich schnell. Was ich aber feststelle: Männer haben ein selbstbewussteres Auftreten beim Thema Lohn. Bei Frauen spielt dafür das konkrete Jobprofil eine grössere Rolle.

Zugespitzt formuliert: Männer schauen beim Jobangebot aufs Geld, Frauen auf den Inhalt.

Sagen wir es so: Die Männer kommen früher zur Sache beim Geld.

Beim Thema Geld wird das Eis dünn, darum frage ich Sie indirekt: Als Regierungsrätin verdient man rund 300000 Franken. Hätten Sie mehr Steuern zahlen müssen als heute, wären Sie gewählt worden?

Nein, tendenziell weniger.

Wird man politisch wieder von Ihnen hören, zum Beispiel als Grossrätin?

Als Grossrätin nicht, da lasse ich Jüngeren den Vortritt. Aber ich kann mir gut vorstellen, im Aargau für den Kanton oder ein Unternehmen in einer nebenberuflichen Funktion Verantwortung zu übernehmen, in der meine Erfahrungen aus Politik und Wirtschaft gefragt sind.