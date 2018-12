Der Ausverkauf von Schlüsseltechnologie ins Ausland ist auch in Deutschland ein grosses Thema: Im Gegensatz zur Schweiz hat Deutschland den Verkauf von deutschen Hightech-Firmen dieses Jahr gestoppt. Vergangenen Juli hat die Deutsche Regierung beim Verkauf deutscher Firmen an nicht-europäische Käufer ein Vetorecht. Damit soll nicht nur verhindert werden, dass ausländische Investoren mit Hilfe von Staatsgeldern deutsche Hightech-Firmen aufkaufen, sondern vor allem, dass das Know-how verloren geht und die Investoren es nutzen, um der deutschen Wirtschaft Konkurrenz zu machen. Die Gesetzesänderung war eine Reaktion darauf, dass chinesische Investoren auch in Deutschland auf Einkaufstour gehen. (pz)