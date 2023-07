«Zeitgeschichte Aargau» Von der Frühzeit bis ABB: Ein wilder Ritt durch die Aargauer Geschichte Mitten im Wasserschloss Aargau, dort, wo vieles begann in der Industrialisierung der Region, präsentierten die zwei Historiker Zehnder und Furter ihr neuestes Buch, eine Zeitreise durch die Jahrhunderte im Kanton Aargau, inklusive Ausflugstipps anhand der regionalen Geschichte.

Vernissage Aargauer Geschichtsmagazin, Stroppel, Kraftwerkinsel, Untersiggenthal, 6. Juli 2023. Historiker Patrick Zehnder und Fabian Furter (rechts). Bild: Alex Spichale/AGR

Die Macherinnen und Macher des Forschungsprojekts «Zeitgeschichte Aargau» legten Ende 2021 ein wahrhaft voluminöses wissenschaftliches Werk «Zeitgeschichte Aargau» für die Jahre von 1950 bis 2000 vor. Nebst vielen Begleitprojekten wie Dok-Filmen oder Zeitzeugenveranstaltungen legen die Co-Projektleiter, Patrick Zehnder und Fabian Furter, jetzt ein weiteres Ergebnis der Arbeit ihres Teams vor.

Das neue Werk ist eine 185-seitige, reich illustrierte Broschüre «Aargau – eine Reise durch die Zeit». Es sei ein Geschichtsmagazin, so Furter und Zehnder, in dem die Autorinnen und Autoren auf die Gegenwart, die Industrialisierung, auf Neuzeit, Mittelalter, Antike und Urgeschichte eingehen.

Vernissage im Wasserschloss der Schweiz

Vorgestellt wurde das Werk an einer Vernissage auf der Kraftwerksinsel im Stroppel in Untersiggenthal an der Limmat, mitten im Wasserschloss der Schweiz. Zufällig gewählt war der Ort natürlich nicht, entstand dort doch einst ein frühes aargauisches Textil-Industrieunternehmen und steht der Aargau doch für Energie.

Damit sind wir schon mittendrin in der Reise durch die Zeit. Wie es die Aufzählung vorhin andeutete, wird die Geschichte des Raums, der seit 1803 als Kanton Aargau zusammengefasst ist, nicht chronologisch erzählt. Das Autorenteam verspricht, es mache hier einen wilden Ritt durch die vergangenen Jahrhunderte, aus denen die allegorische Figur Argovia ausgewählte Geschichten vorlegt. Man gehe Schritt für Schritt tiefer in die Vergangenheit, so Fabian Furter, und taste sich gewissermassen rückwärts in die Vergangenheit.

Dabei geht es durch Fabrikanlagen, etwa der BBC (heute ABB), die zum Wirtschaftswunder des 19. Jahrhunderts im Ostaargau beitrugen. Oder auf die Habsburg, wo die berühmtesten «Ausland-Aargauer» (die Habsburger) einst herkamen. Man sieht im Magazin unter anderem eine Darstellung der Habsburg, wie sie zirka um das Jahr 1250 nach dem Vollausbau aussah. Heute steht nur noch der hintere Teil. Mitgeliefert wird auch eine Karte, welche die enorme Ausdehnung des Habsburger-Einflussbereichs im Jahr 1547 in Europa zeigt.

Mit Tipps zu Schlossbesuchen oder Industrielehrpfaden

Das Magazin unterscheidet sich auch sonst von traditionell aufgebauten Geschichtsbüchern. Etwa indem es zeigt, welche Burgen und Schlösser es heute noch gibt, inklusive Links etwa zum Foxtrail (wo sich Spürnasen durch die Schlösser- und Burgengeschichte rätseln können), zum Wasserschloss Hallwyl oder zum Mittelaltermarkt Lenzburg etc.

Haben Sie gewusst, dass es im Aargau 42 Burgen und Schlösser gibt? Das neue Geschichtsmagazin liefert die Karte zu den Standorten gleich mit. Ebenso liefert es nebst der Geschichte des Energiekantons auf einer Karte die Standorte der 25 Fluss- und der drei Atomkraftwerke im Aargau. Auch hier ergänzt mit Links zu Besucherzentren und Industrielehrpfaden.

Im Magazin wird also nicht nur die Vergangenheit konzise dargestellt und erklärt, es liefert auch praktische Hinweise für aktuelle (Ferien-)Ausflüge in die Vergangenheit, bis zurück zu den Römern, etwa zum Legionärspfad Vindonissa. Wer mag, kann sich mit diesem Magazin noch weiter in die Geschichte zurückwagen, etwa zum «Pfahlbauhaus» in Seengen am Hallwilersee, oder zu den Grabhügeln Bärhau in Unterlunkhofen, einem Friedhof aus der Eisenzeit.

Nicht fehlen dürfen natürlich der Klosterstreit von 1841, das Rütli des Schweizer Judentums im Surbtal, die Geschichte zweier berühmter Aargauer Industrien, nämlich der Tabakfabrikation (mit Zentrum in Menziken im Wynental) und der Hutgeflechtindustrie (mit Zentrum in Wohlen im Freiamt) sowie der «Strohbarone».

Man spürt dem Magazin an, dass es bewusst zusammen mit den Macherinnen und Machern von Transhelvetica produziert wurde. Transhelvetica ist ein Schweizer Reisemagazin.

Argovia-Look gibt es jetzt auch als T-Shirt

Geschichtsträchtig, hintergründig, spannend aufgebaut und gar mit Ausflugstipps kommt das Magazin «Aargau – eine Reise durch die Zeit» kurzweilig daher. Wer schlechte Erinnerungen an einen Geschichtsunterricht in der Schule voller Datenpauken hat und sich trotzdem an dieses Magazin heranwagt, wird positiv überrascht sein.

Passend zur für das Magazin kreierten allegorischen Figur Argovia liess das Zeitgeschichte-Team übrigens in der Schweiz hergestellte Aargau-T-Shirts in Naturweiss mit blauen Borten und Wellenaufdruck (Patrick Zehnder und Fabian Furter tragen auf unserem Bild von der Vernissage je so eins) in verschiedenen Grössen für Männer und Frauen produzieren. Die bekommt man im Webshop von www.zeitgeschichte-aargau.ch für 60 Franken pro Stück plus 3 Franken für den Versand (versandkostenfrei ab 100 Franken).

Aargau. Eine Reise durch die Zeit, 185 Seiten. Herausgeber Transhelvetica und Zeitgeschichte Aargau, 2023. 20 Franken plus 2.85 Franken für den Versand. Bezug ab sofort in Buchhandlungen oder über den Onlineshop von transhelvetica.ch.