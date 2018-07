Der Aargau hat lukullisch viel zu bieten. Das zeigt die Strecke der AZ-Oldtimer-Tour 2018 – eine Tour des Genusses. Sie führt vorbei an Betrieben, die aus lokalen Rohstoffen Spezialitäten herstellen, die im ganzen Kanton, in der ganzen Schweiz oder bis ins Ausland bekannt und geschätzt sind. So viel, aber nicht mehr sei hier bereits verraten: Die Produkte werden in der einen oder anderen Form am Sonntag auftauchen.

1. Töpferhaus, Aarau. «Pasta Mia» – das sind Bio-Teigwaren aus Aarau, hergestellt nach italienischem Rezept im Töpferhaus. Das Töpferhaus ist ein Ort für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung; ein Ort für soziale und berufliche Integration, seit 1982 in der ehemaligen Teigwarenfabrik Businger. «Kreativ und doch klassisch» sind die Teigwaren, mit frischen Rohstoffen und viel Sorgfalt hergestellt.

2. Fricktaler Gourmetkäse, Densbüren. 2011 gebaren drei findige Landwirte den «Jurapark-Käse». Der aromatische Halbhartkäse kam bei Geniessern sofort gut an, Coop nahm ihn ins Sortiment auf. Die Kehrseite: Der Felsenkeller in Densbüren, in dem die Laibe reiften, wurde zu klein. Seit diesem Jahr reift der Käse deshalb bei Emmi in Kaltbach LU. Das führte dazu, dass er das Jurapark-Label verlor (zwei Drittel der Wertschöpfung müssen im Parkgebiet stattfinden) und in Fricktaler Gourmetkäse umgetauft wurde. Geniesser wollen ihn weiterhin: Die Produktion wurde verdoppelt.

3. ArboVitis, Frick. Der Bio-Landwirtschaftsbetrieb ist auf Bio-Säfte spezialisiert. Die Obstproduzenten in der Umgebung pflegen ökologisch wertvolle Hochstammkulturen. Sie ernten und verlesen die Kirschen von Hand. Danach werden diese zu Saft gepresst, dieser pasteurisiert und abgefüllt. ArboVitis hat sich zum Ziel gesetzt, die Hochstammbäume durch Herstellung und Verkauf von einzigartigen Produkten zu fördern. Die so gepflegten Obstgärten bieten Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten.

4. Friedli Gemüse, Wohlenschwil. Bis 2016 wuchs der einstige Bauernhof auf einen Grossbetrieb mit 40 Hektaren Freiland an. Geführt wird er von der Inhaberfamilie in der 3. Generation, und die 4. Generation hilft bereits mit. Ein Team mit zahlreichen langjährigen Mitarbeitenden produziert Gemüse für Gastronomie, Gemüsefachhandel und Direktkunden – von Batavia über Lauch bis zu Zucchetti.

5. Humbel Spezialitätenbrauerei, Stetten. Er ist weit ins Land hinaus sichtbar: Wie ein Leuchtturm verweist der Hochkamin auf die Brennerei Humbel. Das Stetter Wahrzeichen raucht heute zwar nicht mehr, es wird aber jedes Jahr von Störchen bewohnt. Die Brennerei konnte im Juni ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern. In dritter Generation werden aus Schweizer Früchten eine grosse Anzahl klassischer und innovativer Obstdestillate hergestellt.

6. Aronia Swiss, Benzenschwil. 1999 haben Thomas und Anita Heggli den Bauernhof von ihren Eltern übernommen. Die traditionelle Milchkuhhaltung stellten sie zu Beginn auf Schweinezucht um. Im Jahr 2013 spezialisierten sie sich auf Bio-Aroniabeeren. Heute werden auf 17 Hektaren Aronia und auf 1,5 Hektaren Cassis (schwarze Johannisbeeren) angebaut. Nebst Wissenswertem über die Sorte Aronia werden Hegglis am Sonntag beim einzigen längeren «Boxenstopp» den Fahrerinnen, Fahrern und Oldtimer-Passagieren auch eine passende Erfrischung servieren.

7. Konditorei-Confiserie Kreyenbühl, Muri. Kreyenbühls haben sich dem Genuss verschrieben, das sagt schon ihre Website: genuss-handwerk.ch. Sie stellen aber nicht «nur» Backwaren und Pâtisserie her, sondern auch Sirup und Konfitüre. Und wie: Am Wettbewerb der Regionalprodukte 2017 wurden sie in ihrer Kategorie als «Bester Produzent Schweizer Regionalprodukte» ausgezeichnet.

8. Weingut Lindenmann, Seengen. Der Weinkeller der Familie Lindenmann liegt mitten im Dorf Seengen, am nördlichen Ende des Hallwilersees. Dank der Seelage ist das Klima für den Weinbau ideal. Die Rebfläche beträgt etwas über 8 Hektaren, die Hauptsorten sind Blauburgunder und Riesling-Silvaner. Gekeltert werden auch Spezialitäten wie Garanoir, Gamaret, Chardonnay, Regent, Muscat Oliver, Diolinoir, Dornfelder, Merlot, Malbec oder Cabernet Dorsa. Die Weine wurden mehrfach preisgekrönt.

9. Berchtold Fleisch, Muhen. Der Familienbetrieb ist seit 30 Jahren eine feste Grösse in der Region. Seit 30 Jahren produzieren Berchtolds ihre Fleisch- und Wurstwaren selber. Der Einkauf der Tiere ist Chefsache. Die Metzgerei Berchtold produziert nach der Philosophie «täglich frisch, nicht am Band, sondern mit Herz und Hand». Eine breite Auswahl an hausgemachten Fleischspezialitäten wird täglich frisch produziert und Fleisch aus der Region bürgt für beste Qualität.