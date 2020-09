Eine Atombomben-Drohung auf Twitter und ein Streit um einen Gratis-Anwalt

Der Hinweis kam von der Hamburger Bundespolizei. Ein Mann soll auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bedenkliche Äusserungen gepostet, mit einem Atombombenangriff gedroht und von einem Angriff durch Ausserirdische berichtet haben, so steht es im Rapport der Kantonspolizei Aargau. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete eine Strafuntersuchung wegen Schreckung der Bevölkerung. Die Kantonspolizei nahm den Beschuldigten kurz nach der Meldung aus Hamburg fest und befragte ihn. Was sich dabei genau ereignete, geht aus dem aktuellen Bundesgerichtsurteil nicht hervor.

Klar ist: Der Beschuldigte wurde im Anschluss an die Befragung wegen einer akuten psychischen Erkrankung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Aus der fürsorgerischen Unterbringung entliess man ihn nach zwölf Tagen, auf Anordnung des Aargauer Verwaltungsgerichts. Sein Anwalt beantragte die amtliche Verteidigung. Die Begründung: Der Mann sei aufgrund seines geistigen Zustands nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen, argumentierte er.