Er wird diese Rede bis zum Ende des Tages drei Mal gehalten haben, den Anfang macht Cédric Wermuth auf dem Theaterplatz in Baden. Mehr als 200 Menschen haben sich zur 1. Mai-Feier versammelt. Der Sozialdemokrat hatte den Tag auf Facebook als Start einer Kampagne angekündigt.

«Die Klimakrise ist fundamental eine Krise der Ungleichheit», sagt Wermuth und setzt in der ersten Hälfte seiner Ansprache auf die Problematik der steigenden Co2-Emissionen. «60 Prozent aller Emissionen, die die Schweizer Bevölkerung verursacht, sind in Produkten, die im Ausland ausschliesslich für unseren Konsum produziert wurden.»

Wermuth betont die Leistung der jungen Klimaaktivisten: «Diese Generation beweist mehr Reife als die gesamte politische Elite.» Er erntet Applaus. Die Schuld für die schlechte Co2-Bilanz gibt er einem Weltwirtschaftssystem, das eine Profitmacherei mit Öl und Kohle erlaubt: «71 Prozent der weltweiten Emissionen werden von 100 Firmen und ihren Produkten verursacht.»

Arbeiterklasse gegen Kapitalisten

Dabei sässen nicht alle im gleichen Boot, sagt der Ständeratskandidat und kommt auf Klassenunterschiede zu sprechen: «Die 10 Prozent reichsten verursachen auch bei uns in etwa gleich viel Co2-Emissionen wie 50 Prozent der Gesellschaft zusammen.»

Die Ungleichheit nehme stetig zu, auch beim Vermögen der Bevölkerung. Dies sei nicht nur «irgendwo in Afrika» der Fall, sondern auch in der Schweiz. «Der Chef der Credit Suisse verdiente letztes Jahr 13 Millionen Franken». Eine Aargauer Lehrerin müsse um das gleiche zu verdienen wie er in zehn Jahren, 45 Jahre arbeiten und 23 Mal wiedergeboren werden.

Die Ungleichheit falle nicht vom Himmel, sondern sei ein Ergebnis von 30 Jahren Politik der «schamlosen Selbstbereicherung». Während Unternehmen in der Schweiz mit zu tiefen Steuersätzen belohnt würden, leideten diejenigen, die in der Gesellschaft oft als unproduktiv bezeichnet werden: Lehrpersonen, Pflegepersonal, Frauen, die sich zu Hause um Kinder kümmern. Wermuth betont die Wichtigkeit dieser Menschen: «Würden diese Personen morgen um 8 Uhr in den Streik treten, würde unsere Gesellschaft eine Viertelstunde später zusammenbrechen.»