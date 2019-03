Dass der Kanton eine Frau, deren Einbürgerungsgesuch der Gemeinderat Aarburg abgelehnt hat, per Brief auf die Möglichkeit einer Beschwerde hinweist, ist für SVP-Grossrätin Martina Bircher unverständlich. Das Vorgehen des Departements von SP-Regierungsrat Urs Hofmann sei eine Ohrfeige für die kommunale Behörde, kritisiert Bircher, die Vizeammann von Aarburg ist.

Ganz anders sieht dies SP-Nationalrat Cédric Wermuth, der seit einiger Zeit in Zofingen wohnt. «Es ist peinlich, dass der Regierungsrat überhaupt Beschwerden gutheissen muss», schreibt er auf Twitter. Wermuth spielt darauf an, dass das Einbürgerungsgesuch der Frau in Aarburg im vergangenen Jahr schon einmal abgelehnt wurde. Diese wehrte sich, der Regierungsrat hiess ihre Beschwerde gut – inzwischen hat der Gemeinderat das Gesuch zum zweiten Mal behandelt und erneut abgewiesen. «Wenn die Gemeinden das Gesetz korrekt anwenden würden, müsste das nicht passieren», ergänzt Wermuth auf Twitter. Für den SP-Politiker ist klar: «Die Ohrfeige ist also zu Recht erfolgt.»