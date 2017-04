Mindestens fünf Jahre

In verschiedenen Punkten verlangt die vorberatende Grossratskommission aber Verschärfungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrats. Zum Beispiel soll neu auch für den staatsbürgerlichen Test eine verbindliche Hürde gelten: Er gilt nur als bestanden, wenn mindestens drei Viertel der Fragen korrekt beantwortet sind.

Eine harte Linie will die Kommission auch bei den Bestimmungen unter dem Titel «Wille zur Teilnahme am Wirtschaftsleben»: fahren: Wer in den letzten zehn Jahren vor Einreichung des Einbürgerungsgesuchs Sozialhilfe bezogen hat, erfüllt nach ihrer Auffassung das Erfordernis der Teilnahme am Wirtschaftsleben nicht. Es sei denn, die bezogene Sozialhilfe wird vollständig zurückbezahlt.

Zwar wird zwingend eine Niederlassungsbewilligung verlangt, dafür genügt neu ein Aufenthalt von zehn Jahren (bisher (12) in der Schweiz für eine Einbürgerung. Auch dazu wird es im Grossen Rat noch Diskussionen absetzen, denn eine Minderheit der vorberatenden Kommission will im Gegenzug durchsetzen, dass in den kantonalen Bestimmungen die ununterbrochene Wohnsitzdauer in der Gemeinde, wo das Einbürgerungsgesuch gestellt wird, von bisher drei auf fünf Jahre hinaufgesetzt wird.

Streit um Beschwerdeinstanz

Einen handfesten Streit zwischen Regierung und Parlament dürfte es bei der Frage des Beschwerdewegs absetzen. Der Regierungsrat – offiziell begründet er das natürlich mit verfahrensrechtlichen Argumenten – will sich nicht länger mit Fällen wie dem der aufmüpfigen Holländerin Nancy Holten auseinandersetzen, der die Stimmbürger in Gipf-Oberfrick die Einbürgerung verweigern, obwohl es keine rechtliche Handhabe dafür gibt.