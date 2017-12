Die Erleichterung ist Nancy Holten, 43, anzuhören: «Ich habe es geschafft», sagt sie am Donnerstagabend am Telefon zur az, ihre Stimme überschlägt es fast. «Ich bekomme den Schweizer Pass. Ich bin mega-happy.» Die für sie «gigantisch-frohe Botschaft» hat ihr wenige Minuten zuvor ein Mitarbeiter des zuständigen Departements am Telefon mitgeteilt. Den schriftlichen Entscheid wird die gebürtige Holländerin heute Freitag in der Post haben. Gleichzeitig werden auch die Medien über den Entscheid des Regierungsrates informiert.

Nancy Holten, die mit ihrer aufmüpfigen Art und ihren zum Teil militanten Aktionen für den Tierschutz und gegen Glocken aller Art manch einem Zeitgenossen ein Sturmläuten der Entrüstung entlockt, strahlt.