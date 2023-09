Aarburg Einbrecher schlagen Glastür des Städtli-Kiosks mit Axt auf – sie sind noch flüchtig In der Nacht auf Mittwoch wurde der Städtli-Kiosk von Einbrechern heimgesucht. Sie sind trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Kapo Aargau flüchtig.

Video: ArgoviaToday / Michelle Brunner

Wie ArgoviaToday berichtet, wurde der Städtli-Kiosk in Aarburg in der Nacht auf Mittwoch kurz nach vier Uhr von drei Unbekannten überfallen. Um in den Kiosk zu gelangen, schlugen die Einbrecher mit einer Axt die Eingangstüre aus Glas ein. Was die Einbrecher entwendeten, ist bisher unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Kantonspolizei Aargau leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb.

Der Städtli-Kiosk in Aarburg wurde in der Nacht auf Mittwoch überfallen. Screenshot: Google Street View

Bereits am vergangenen Wochenende hatten Einbrecher in Murgenthal versucht, sich mit einer Axt Zugang zu einem Tabakwarenladen zu verschaffen, was ihnen allerdings nicht gelang. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. (zto)