Ein Viertel mehr Wald im Aargau? Warum der Waldverantwortliche nicht begeistert ist

Gleich zu Beginn positionierte sich Fabian Dietiker, Leiter Abteilung Wald beim Kanton, in der Rolle des Spielverderbers: «Wir retten das Klima nicht mit Wald», stellte er fest. Die Studie fand er zwar anregend, und sie sei im Büro auch eifrig diskutiert worden, aber bei der Realisierung sehe er Probleme: «Damit Wald entsteht, braucht es Jahrzehnte bis Jahrhunderte – das ist ein Ökosystem, das wachsen muss. Zudem brennen weltweit grosse Flächen ab oder werden abgeholzt, dagegen ist die Fläche des Aargaus winzig. Wir müssen andere Hausaufgaben erledigen, um die Klimaerwärmung zu stoppen.» Er sei aber definitiv auch der Meinung, dass es mehr Grün brauche, besonders in den Siedlungsgebieten, sagte Dietiker.

Würden Sie gerne im Wald wohnen? Geht es nach der Architektengruppe «Bibergeil», wird dies in Zukunft möglich sein. Im Zukunftsplan «Forêt en plus» zeigen sie auf, wie der Kanton Aargau mit einem Viertel mehr Bäumen aussehen könnte , wie Siedlungs-, Landwirtschafts- und Waldfläche ineinander verwoben und die Nutzung modernisiert werden könnte. An einem Podium im Stapferhaus Lenzburg diskutierten Expertinnen und Experten diese Denkanstösse.

Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbands, gab zu Bedenken, dass bereits jetzt pro Sekunde ein Quadratmeter Landwirtschaftsfläche verloren gehe. «Ich kann mir vorstellen, dass die Flächen künftig wieder enger zusammenwachsen, beispielsweise in Form von Waldweiden.» Rufer betonte aber: «Wir müssen schauen, dass wir den Wald in die Stadt bringen, nicht die Stadt in den Wald.»