Ein ungenierter Blick in das neu eröffnete Badener Thermalbad anno 1964

Am 1. Oktober 1964 ist das neue und bis heute letzte Badener Thermalbad eröffnet worden. Im folgenden Winter waren die Bedingungen ideal: Draussen lag Schnee und in den Becken sprudelte das warme Wasser. Ein Rundgang von der verschneiten Stadt in die Umkleidekabinen und den nigelnagelneuen Bäderbereich.