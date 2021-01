Ein Thema dominierte: Im Grossen Rat regnet es Covid-19-Vorstösse

In der jüngsten Sitzung des Grossen Rates wurden vorab Vorstösse rund um Covid-19 eingereicht. So fordert die SP-Fraktion (Sprecherin Claudia Rohrer) rückwirkend ab März 2020 für jene Betriebe, die infolge der Pandemie erhebliche Umsatzeinbussen hatten, die Prüfung einer Drittels-Regelung bei Geschäftsmieten. In Basel-­Stadt gebe es dies. Das geht so: Der Kanton bezahlt ein Drittel der Mietkosten für in Not geratene Geschäfte für die Monate April, Mai und Juni, sofern der Vermieter seinerseits auf ein Drittel der Miete verzichtet. Damit verbleibt dem Mieter nur ein Drittel der Mietkosten. Das Modell beinhalte eine Mietobergrenze von 20000 Franken monatlich.

Markt verzerrt wegen fehlender Sortimentsbeschränkung

Mittels Interpellation machen die beiden Gewerbeverbandsvertreter Adrian Schoop (Sprecher, FDP) und Andreas Meier (CVP) eine Wettbewerbsverzerrung geltend. Dies aufgrund fehlender Sortimentsbeschränkungen durch den zweiten «Aargauer Lockdown» mit Beginn kurz vor Weihnachten. Durch den Verzicht auf eine Sortimentsbeschränkung war es etwa möglich, dass ein Kleiderladen neben einem Grossverteiler schliessen musste, der Grossverteiler aber weiterhin Kleider verkaufen durfte, ärgern sich die Interpellanten. Diese Ungleichbehandlung habe die kleinsten, spezialisierten Läden besonders hart getroffen, die im Unterschied zu Grossverteilern auf das attraktive Weihnachtsgeschäft verzichten mussten. Die beiden fordern, «solche wettbewerbsverzerrenden Massnahmen kein weiteres Mal» zu verordnen. Dazu stellen Schoop und Meier der Regierung zahlreiche bohrende Fragen.