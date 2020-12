Ein Tag des Abschieds und des Aufbruchs: So emotional war die letzte Sitzung des Jahres

Es sind emotionale Minuten, wenn es im Grossen Rat ans Abschiednehmen geht. Erst recht, wenn nicht nur eine Legislatur fertig ist, sondern wenn ein verdienter Regierungsrat und 32 Grossrätinnen und Grossräte – die in unserer vorigen Ausgabe alle kurz vorgestellt worden sind – verabschiedet werden. Da wischen manche verstohlen eine Träne weg. Das war bei der letzten Sitzung des Rates in seiner bisherigen Zusammensetzung nicht anders.

Feierlich war es, doch die Abschiedsfeier fand halt coronabedingt in recht nüchternem Rahmen statt. Ein Duo sorgte gekonnt für die musikalische Begleitung. Doch am ausgerichteten kurzen Apéro mochten viele Grossrätinnen und Grossräte nicht teilnehmen. Auch wenn der grosse Saal in der Umweltarena Spreitenbach riesig ist, stellt sich halt doch rasch die Frage des Abstands.

Edith Saner: Urs Hofmann ist wie ein Fels in der Brandung

Hauptsächlich wurden die 32 Grossrätinnen und Grossräte sowie Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann (SP) verabschiedet. Hofmann war im Herbst altersbedingt nach 12 Jahren Regierungstätigkeit nicht mehr angetreten. Ratspräsidentin Edith Saner würdigte sein Wirken in warmen Worten. Man lasse ihn ungern ziehen. Sie sehe mit ihm einen «Fels in der Brandung» vor sich.