Die Ankunft des hohen Besuchs hätte das hochrangige Empfangskomitee beinahe verpasst. Als die Limousine schon vorgefahren, der Regenschirm der Personenschützer aufgespannt war, eilte das Trio herbei. Pascal Koradi (Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank), Thierry Burkart (FDP-Nationalrat) und Kurt Schmid (Präsident des Aargauischen Gewerbeverbands) hiessen den Wirtschaftsminister willkommen. Bundesrat Johann Schneider-Ammann war unverkennbar der Stargast bei der Verleihung des Aargauer Unternehmenspreises.

750 Besucher kamen ins Wettinger Tägerhard – ein neuer Rekord. «Herr Bundesrat, das haben wir Ihnen zu verdanken», sagte Kurt Schmid zu Beginn der Veranstaltung. Und stellte gegenüber Johann Schneider-Ammann klar, was ihn im Aargau erwartet: «Wir sind ein Unternehmerkanton. Das wollen wir zeigen mit diesen wunderbaren Unternehmungen.»

Trumps Interesse an der Lehre

Über Schmids Worte freute sich der Wirtschaftsminister. Er fühle sich hier zu Hause, sagte er. Das zeigte sich denn auch, als sich Schneider-Ammann ans Publikum wandte. Während seines frei vorgetragenen Referats brachte er das Publikum mit seinen Anekdoten aus dem Leben eines Bundesrats immer wieder zum Lachen. Zum Beispiel mit seiner Erzählung über das Telefonat mit Donald Trump («Es fand wirklich statt»): Der US-Präsident habe grosses Interesse am dualen Berufsbildungssystem der Schweiz gezeigt. Weniger Einigkeit herrschte beim Freihandel: Als Schneider-Ammann den mächtigsten Mann der Welt auf die Bedeutung der freien Märkte für Länder wie die Schweiz aufmerksam machte, lautete Trumps knappe Antwort: «I get your point.»

Ein anderes Thema, das dem Bundesrat am Herzen liegt, fand sein Gesprächspartner ebenfalls nicht allzu spannend: die Digitalisierung. Schneider-Ammann warnte davor, gegenüber anderen Ländern in Rückstand zu geraten. Umso wichtiger seien Projekte wie der Park Innovaare. Denn das bundesrätliche Ziel ist ambitioniert: «Die Schweiz zum Silicon Valley zu machen, ist mir ein grosses Anliegen.»

Johann Schneider-Ammann war nicht nur voll des Lobes für die Schweizer Berufslehre («Sogar der Papst hat sich dafür interessiert»), sondern auch für die Aargauer Wirtschaft. Er sei stolz auf deren «supergute Leistung». Und genau darum ging es am Donnerstagabend in Wettingen: Ausgezeichnet – und mit bis zu 10 000 Franken belohnt – wurden die besten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Kanton. Der Aargauer Unternehmenspreis, der von Aargauischem Gewerbeverband und Aargauischer Kantonalbank 2007 ins Leben gerufen worden ist, wird dieses Jahr bereits zum 11. Mal vergeben. «Eine schöne Tradition», sagte der AKB-Direktionspräsident Pascal Koradi, der erstmals die Preise übergab, und erklärte, nach welchen Kriterien die fünfköpfige Jury die drei Finalisten in den drei Kategorien ausgewählt hat. Bewertet werde unter anderem der Erfolg, die Zukunftsaussichten sowie die Unternehmenskultur.

Der Chauffeur muss sich gedulden

Ein begehrter Preis, das betonte auch AKB-Mediensprecherin und Moderatorin Ursula Diebold. «Auf die Liste zu kommen ist nicht leicht, bei manchen Parteien ist es einfacher, einen Listenplatz zu erhalten.» Und dann öffnete sie Kuvert nach Kuvert, um die Gewinner zu verkünden. Bei den Kleinstunternehmen gewannen die Bierbrauer von der Wettinger Lägerebräu AG. Bei den Industrie- und Produktionsfirmen ging der Preis an die Döttinger Firma Birchmeier Bau AG, die in dritter Generation geführt wird. Und in der Kategorie Dienstleistung und Handel siegte die Publicare AG aus Oberrohrdorf, die medizinische Hilfsmittel verkauft.

Zum Ende gehörte die Bühne nochmals dem Ehrengast. AKB-Direktionspräsident Pascal Koradi persönlich interviewte ihn. Was der Bundesrat zurück nach Bern nehme, wollte Koradi wissen. Dieser antwortete, ihm sei wieder bewusst geworden, wie fantastisch es sei, eine Firma aufzubauen. «Ich habe die Unternehmerseele gespürt.» Eilig, nach Hause zu kommen, hatte es Johann Schneider-Ammann nicht. Auch lange nach dem Schluss der Veranstaltung posierte er für Erinnerungsfotos. Der Chauffeur in der dunklen Limousine draussen vor dem Tägi musste sich noch ein wenig gedulden.