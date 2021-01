Ein roter Teddybär und ein paar Energieriegel: Hofmann gibt Egli seinen Badge

Am Silvestermorgen um 11 Uhr hat Regierungsrat Urs Hofmann (SP) nach zwölf Amtsjahren die Verantwortung für das Innen- und Volkswirtschaftsdepartement an seinen Nachfolger Dieter Egli übergeben. «Es war für mich eine sehr spannende und intensive Zeit», sagte Urs Hofmann bei der kleinen Zeremonie vor den Medien.

Der rote Teddy war zuvor zwölf Jahre lang auf dem Bürotisch des SP-Regierungsrats gesessen. Hofmann hatte im Jahr 1999, als er Grossratspräsident war, Bären in den Parteifarben an die Kantonsparlamentarier verteilt. Dabei hatte er ein paar Teddys als Reserve gekauft, einen davon erhielt nun Dieter Egli.

Der neue Regierungsrat tritt sein Amt offiziell am Neujahrstag an. «Ich freue mich auf die Arbeit und die grossen Herausforderungen im Departement Volkswirtschaft und Inneres», sagte Egli. Es gehe jetzt vor allem darum, der Covid-19-Pandemie zu begegnen und der Bevölkerung und der Wirtschaft Sicherheit zu vermitteln. «Ich danke Urs Hofmann für das grosse Engagement in seinen zwölf Amtsjahren. Er übergibt mir ein sehr gut geführtes Departement. Das erleichtert mir den Einstieg», sagte Egli weiter.

Schon am Dienstag steht Egli sein erster Auftritt als Regierungsrat im Kantonsparlament bevor. Er muss im Grossen Rat das Corona-Hilfspaket vertreten, das die Regierung für Unternehmen, Kulturveranstalter und Sportvereine geschnürt hat.

Dieter Egli wurde an der letzten Sitzung des Grossen Rats am 15. Dezember in Pflicht genommen. Er war am 18. Oktober im ersten Wahlgang in den Regierungsrat gewählt worden - seine Konkurrentin Christiane Guyer von den Grünen hatte das absolute Mehr ebenfalls erreicht, war aber mit der tieferen Stimmenzahl ausgeschieden.