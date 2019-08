Zwei Frauen tanzen durch die alte Bleiche in Lenzburg, springen und hüpfen im ersten Stock, hangeln sich später am Mühlrad entlang. Eine der beiden hat pudrige, weisse Flecken auf der Haut. Ist es Mehl? Sie sieht aus, als käme sie aus der Backstube. Die andere Frau erinnert an einen Arbeiter aus den 1950er-Jahren. Dazu läuft Musik, die gut zu einer wirren Fahrt in einer Zeitmaschine passen könnte. Am Mittwochabend wurde in der «Bleichi» tatsächlich viel über die Vergangenheit, aber auch über die Zukunft gesprochen. Der Verein Netzwerk Industriewelt Aargau lud zur Eröffnung eines Themenjahres. Das Projekt nennt sich #ZeitsprungIndustrie und verknüpft industrielles Kulturerbe mit der heutigen Industrie im Aargau. Ab September finden überall im Kanton mehr als 100 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern aus Bildung, Forschung und Industrie statt. Es gibt Führungen, Theatereinlagen und eine neu entwickelte App, die die Industriekultur am Aabach erläutert (siehe Kontext). Hinter «Zeitsprung Industrie» stehen unter anderem Aargau Tourismus, Museum Aargau, die Museen Baden, Burghalde Lenzburg, und das Stadtmuseum Aargau. Die Konzeptidee entstand vor vier Jahren. Der Auftakt von «Zeitsprung Industrie» findet am 1. September an verschiedenen Orten im Kanton statt und wird unter dem Motto «Manufaktur-Sonntag» gefeiert. Am 20. November 2020 endet das Projektjahr.

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen Zurück in die Alte Bleiche. Die Räume waren am Mittwochabend gut gefüllt mit Vertretern aus Politik, Industrie und Kultur, die sich sichtlich über das neue Projekt freuten. Thomas Pauli, Abteilungsleiter Kultur des Kantons, erklärte die Bedeutung von «Zeitsprung Industrie»: «Wir befinden uns heute in einem Transformationsprozess, es geht alles sehr schnell.» Deswegen sei es gutes Timing, genau jetzt aus den Erfahrungen der Vorfahren zu schöpfen und daraus für die Zukunft zu lernen. «Die Industriekultur wird im Aargau schon lange vermittelt und in den letzten Jahrzehnten sind viele neue Projekte entstanden», so Pauli. «Doch was bisher gefehlt hat, ist eine gesamtkantonale Vermittlung.» Nur: Wie bringt man Kultur und Industrie auf einen Nenner? Und wie sieht die industrielle Zukunft des Aargaus aus, wenn man die Vergangenheit aussen vor lässt? Diese Fragen wurden bei einer Podiumsdiskussion mit Urs Hofmann, Landammann und Regierungsrat, Patrik Müller, Chefredaktor Zentralredaktion CH Media, sowie den beiden Co-Präsidentinnen von Netzwerk Industriewelt Aargau, Carol Nater-Cartier und Kaba Rössler, besprochen.