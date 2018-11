Was will die Waldinitiative?

Die Initiative von Förstern will, dass der Kanton 25 Franken pro Einwohner (16 Millionen Franken) zweckgebunden für den Wald ausgibt. Heute sind es 4,5 Millionen Franken (Rechnung der Regierung) bzw. knapp 5 Millionen Franken (nach der Rechnung der Initianten).

Schlüsselargument Befürworter:

Die Befürworter sagen, der für alle frei zugängliche Wald sei nicht mehr einfach Holzlieferant, sondern ein 24-Stunden-Fitness-Center für die wachsende Bevölkerung. Damit steige der Druck auf den Wald und der Aufwand der Eigentümer. Mit sehr tiefen Holzpreisen gebe der Wald das aber nicht mehr her. Es brauche leistungsbezogene Direktzahlungen vom Kanton. Der Gegnervorwurf einer neuen «Giesskanne» sei völlig falsch.

Schlüsselargument Gegner:

Die Gegner sagen, damit würden die Beiträge des Kantons fast vervierfacht. Er müsste also ein Steuerprozent für den Wald aufwenden. Dies, obwohl er immer noch ein strukturelles Defizit von bis zu 140 Millionen Franken hat. Der Wald sei zudem Sache der Gemeinden. Sie könnten diese Aufgabe viel effizienter und wirkungsvoller lösen.

Drei wichtige Zahlen:

Die Förster haben errechnet, dass sie jährlich 16 Millionen Franken brauchen, um den Wald für künftige Generationen so zu erhalten. Das Geld soll via Leistungsvereinbarungen fliessen. Das Parlament lehnt die Initiative ab. Es hat als indirekten Gegenvorschlag beschlossen, die Kantonszahlungen um 2 auf rund 6,5 Millionen Franken zu erhöhen, und so die Revierleistungen künftig kostendeckend abzugelten.

Das sagt die Regierung:

Die Regierung lehnt die Initiative ab. Der Wald gehöre überwiegend Ortsbürgergemeinden. Fast der Hälfte gehe es finanziell sehr gut. Es sei Aufgabe der Einwohnergemeinden. Er verstehe nicht, sagte Walddirektor Stephan Attiger in der AZ, warum man an sämtliche Waldbesitzer nach dem Giesskannenprinzip Geld verteilen soll.