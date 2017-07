Ammann Heinz Gerber steht am frühen Sonntagnachmittag neben dem Hundslochbächli. Es führt nicht besonders viel Wasser. Man kann sich nicht vorstellen, dass es sich am Tag zuvor in Kürze zu einem reissenden Strom entwickelt hat und überlaufen ist. "Dieses Bächlein hat am schlimmsten gewütet", sagt Gerber. "Es hat ein Einfamilienhaus zerstört." Es droht einzustürzen.

Doch das ist längst nicht alles, was das Unwetter im Dorf im oberen Uerkental angerichtet hat. "Es hat mindestens ein Dutzend Erdrutsche in Bottenwil gegeben", sagt Gerber. Zwei weitere Häuser wurden durch solche stark beschädigt. Die Bewohner mussten evakuiert werden.