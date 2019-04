Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat am Dienstag das Siegerprojekt für den Neubau präsentiert. Es sei das grösste Bauvorhaben, das der Kanton je gestemmt habe, sagte Verwaltungsratspräsident Peter Suter.

Das Gebäude kostet 619 Millionen Franken – hat aber auch entsprechende Dimensionen: Das Gebäude ist 148 Meter lang und 126 Meter breit. Auf den Stationen wird es 472 Betten geben, dazu kommen 130 tagesklinische Plätze.

Bei Kostenvergleichen von Spitalneubauten galt in der Schweiz lange die Faustregel: pro Bett eine Million Franken. Das geht aus einer PwC-Studie aus dem Jahr 2013 mit dem Titel «Spitalimmobilien: neue Perspektiven, neue Chancen» hervor. Wendet man diese Faustregel beim Neubau in Aarau an, sind die Kosten pro Bett mit 1,3 Millionen Franken höher (siehe Tabelle).