«Ein Affront!»: Aargauer Gewerbler wütend auf Regierungsrat – sie verlangen Aufhebung der Ladenschliessungen

Von praktisch jeder Aargauer Gemeinde könne innert kürzester Zeit ein Einkaufszentrum in einem anderen Kanton erreicht werden, betont Schoop. Es sei absehbar, dass die Konsumentinnen und Konsumenten über die Kantonsgrenzen hinauspendeln werden, um ihre Weihnachtseinkäufe in letzter Minute noch erledigen zu können.

Kritik an Gallatis Kurswechsel

Der Aargauische Gewerbeverband ist «irritiert über den drastischen Kurswechsel und die verschärften Massnahmen der Aargauischen Regierung». Damit spielt der Verband auf Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati an, der unlängst noch betont hatte, der Aargau habe die Lage im Griff und es gäbe keinen Anlass für voreilige, weitergehende Massnahmen.

Mitte letzte Woche drehte der Wind. Aufgeschreckt durch die steigenden Fallzahlen und die angespannte Situation in den Aargauer Spitälern kündigte Gallati an, selber Massnahmen zu ergreifen und diese möglichst rasch umzusetzen, wenn der Bundesrat zögert. Am Freitagabend machte der Regierungsrat in einer Mitteilung dann klar, dass der Kanton aufgrund der epidemiologischen Lage nicht mehr um die beschlossenen Massnahmen herumkomme.

Der Gewerbeverband verlangt nun vom Regierungsrat, die Kosten der Ladenbesitzer für die eben noch teuer erstellten und angepassten Schutzkonzepte zu übernehmen. Der Streit ums Geld dürfte sich in den nächsten Wochen generell verschärfen. Es sei wichtig, dass die Entschädigungen für Härtefälle unkompliziert fliessen würden und damit der Liquiditätsbedarf der Firmen gedeckt werden könne, so der Gewerbeverband.

Schon am 5. Januar wird der neu zusammengesetzte Grosse Rat das Thema Corona-Härtefälle behandeln.