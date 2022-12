Umfrage Preisschock wegen Ukrainekrieg: Soll der Staat Benzin, Heizöl und Strom verbilligen? Wenn ja, wie? Nationalräte total uneinig Die Preise für Treib- und Brennstoffe klettern infolge des Ukrainekriegs weiter nach oben, Gas- und Strompreis ebenfalls. Das belastet die Konsumentinnen und Konsumenten enorm. Was soll der Staat tun? Die Vorschläge der Aargauer Nationalrätinnen und Nationalräte gehen weit auseinander.

Der Blick auf den Treibstoffpreis tut derzeit beim Tanken richtig weh. Was tun? Anthony Anex / Keystone

In einer ausserordentlichen Session am 16. Juni werden mehrere Vorstösse rund um die massiv gestiegenen Energiekosten behandelt. Darunter eine von SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner schon im März eingereichte Motion. Er will, dass der Bund zwei Jahre auf jenen Teil der Mineralölsteuer auf Treibstoff verzichtet, der in die Bundeskasse fliesst.

Benjamin Giezendanner (SVP) im Nationalratssaal. Alessandro Della Valle / Keystone

Die massiv gestiegenen Benzin- und Dieselpreise belasteten neben dem mittelständischen Normalbürger das gesamte Gewerbe, im Speziellen die Schweizer Transportunternehmen, so Giezendanner, selbst Transportunternehmer. Er argumentiert weiter, dass die Mehrkosten schlussendlich die Kunden und Konsumenten tragen. Das führe dazu, «dass sich insbesondere ältere Menschen und solche, die zwingend auf ein Auto angewiesen sind keine Mobilität mehr leisten können», befürchtet er.

Sollte die Energiekrise länger andauern, sei mit gravierenden Folgen für die soziale Wohlfahrt sowie für die Wirtschaft und das Gewerbe zu rechnen. Der Bundesrat lehnt die Motion ab. Giezendanner verweist jetzt darauf, dass Deutschland ein Energiegeld beschliesst.

Gewiss profitierten von seinem Vorschlag arm oder reich genau gleich, «aber es entlastet diejenigen, die zum Beispiel auf dem Land wohnen und zur Arbeit weiter fahren müssen. Wer nur 4000 Franken verdient und 200 Franken höhere Benzinkosten hat, dem tut das extrem weh. Es bringt niemandem was, wenn die Schweiz hier nichts tut, zahllose Automobilisten dafür im nahen Ausland – zum Beispiel in Italien statt im Tessin - tanken, wenn dort der Staat die Energie verbilligt!»

Von einer Abschöpfung krisenbedingt besonders hoher Gewinne verspricht sich Giezendanner nichts: «England macht eine solche Gewinnabschöpfung bei Mineralölkonzernen. Dort ist BP daheim, bei uns haben diese Konzerne keinen Steuersitz, das wäre ordnungspolitisch höchst fragwürdig, selbst wenn ich schon auch den Verdacht habe, dass bei dieser Gelegenheit da und dort die Marge erhöht wurde. Firmen, die höhere Gewinne schreiben, zahlen dafür entsprechend mehr Steuern.»

Beat Flach (GLP), bei einem Votum in der Grossen Kammer. Alessandro Della Valle / Keystone

Ganz anders beurteilt GLP-Nationalrat und Mitglied der Umwelt- und Energiekommission UREK, Beat Flach, die Situation. «Ja, wir erleben derzeit einen Energiepreisschock», sagt er, relativiert aber: «In der jüngeren Vergangenheit erlebten wir unglaublich tiefe Energiepreise. Sie machen auch jetzt gemessen an den gesamten Lebenshaltungskosten nicht so viel aus. Grundsätzlich bin ich ohnehin gegen Giesskannensubventionen.»

Er versteht nicht, warum so viele Menschen die jüngsten Fortschritte etwa für sparsamere Motoren dadurch zunichte gemacht haben, indem sie immer grössere und schwerere Autos kauften, die halt doch viel Benzin brauchen: «Das dürfen wir nicht noch subventionieren, zumal die Mobilität in den letzten Jahren nicht teurer sondern günstiger geworden ist. Die Energiekosten machen in der Schweiz nur gerade 2,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus. Deshalb hat die jetzige Teuerung für die wenigsten existenzielle Folgen.»

Anders beurteilt Flach die Situation von Menschen mit einem Beruf, in dem sie aufs Auto angewiesen sind und die nicht viel verdienen: «Ich denke etwa an eine Plegefachperson, eine Bäckerin oder einen Schichtarbeiter, die zu Zeiten zur Arbeit gehen oder nach Hause kommen, wenn der öV nicht fährt. Sie soll man zum Beispiel mit einer Steuergutschrift entlasten.»

Lilian Studer (EVP), im Hintergrund Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne). Alessandro Della Valle / Keystone

«In der Ukraine herrscht Krieg, dort sterben jeden Tag Menschen, Millionen sind schon geflohen, um ihr blosses Leben zu retten», sagt EVP-Nationalrätin Lilian Studer. Da befremde es sie etwas, «wenn wir angesichts des schrecklichen russischen Angriffskriegs über Energiepreisvergünstigungen diskutieren. Natürlich schmerzen die massiv höheren und auch schon früher sehr volatilen Marktpreise, doch das ist für die wenigsten bei uns existenziell. Das zeigten an Auffahrt die Staus, die so gross waren wie in den Jahren zuvor».

Handlungsbedarf sieht Studer jedoch wie Beat Flach bei Niedrigverdienern, die für die Arbeit aufs Auto angewiesen sind: «Sie sind durch die Preissteigerungen hart getroffen, sie sollten entlastet werden. Wie genau das zielgerichtet (keinesfalls via Giesskanne) geschehen kann, ist für mich noch offen. Da warte ich noch auf bundesrätliche Antworten und Vorschläge.»

Matthias Jauslin (FDP), im Bundeshaus. Chris Iseli / AGR

Soll der Bund die Mineralölsteuer vorübergehend senken oder den Pendlerabzug erhöhen, um die enorm gestiegenen Energiepreise abzufedern? Von solchen Giesskannen-Vorschlägen hält FDP-Nationalrat und UREK-Mitglied Matthias Jauslin nichts. Natürlich seien die Preise gestiegen und alle betroffen. Doch die Inflation in der Schweiz bewege sich immer noch auf einem normalen Niveau. Für stark betroffene Familien kann er sich vorstellen, gezielt zum Beispiel durch eine höhere Krankenkassenprämienverbilligung (weil es dieses System schon gibt und das am einfachsten und rasch umsetzbar wäre) zu entlasten.

Anderseits sollten sich die Menschen Gedanken darüber machen, ob nicht jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, auf erneuerbare Energie umzusteigen. «Wir wollen ja weg von fossilen Brenn- und Treibstoffen. Wenn wir diese nun künstlich verbilligen, erreichen wir genau das Gegenteil davon.» Auch die Forderung, besondere Gewinne von Energiekonzernen abzuschöpfen, unterstützt Jauslin nicht: «Die Unternehmen bezahlen regulär Steuern, bei höherem Gewinn werden somit auch höhere Steuern fällig. Zudem tun diese gut daran, gezielt Rücklagen zu bilden, um für noch höhere Einkaufspreise an der Energiebörse gewappnet zu sein.»

Gabriela Suter (SP), bei einem Votum im Nationalrat. Peter Klaunzer / Keystone

Am meisten belastet werden die Menschen mit tiefen bis mittleren Einkommen nicht durch die steigenden Benzinpreise, sondern durch die im Herbst erneut massiv steigenden Krankenkassenprämien und die hohen Mieten, sagt SP-Nationalrätin und UREK-Mitglied Gabriela Suter. Sie fordert deshalb: «Eine gezielte Entlastung der einkommensschwächeren Haushalte muss hier ansetzen.»

Konkret könne man das über höhere Prämienverbilligungen machen: «Die Kantone müssen dafür mehr Geld sprechen.» Eine Alternative oder ergänzend könnte ein Energiegeld sein, das an Haushalte mit Prämienverbilligung ausgezahlt wird, so Suter. Keinesfalls will sie «angesichts der Klimakrise eine populistische Vergünstigung von Benzin mit der Giesskanne, von der hauptsächlich Vielfahrerinnen und -fahrer mit spritfressenden Autos profitieren würden».

Stattdessen macht sie sich für ein günstiges öV-Klimaticket stark, ähnlich wie es Deutschland einführt. Beim Heizen appelliert Suter an die Gebäudebesitzer, auf erneuerbare Heizungen umzusteigen und von Fördergeldern des Kantons zu profitieren. Bald dürften weitere Mittel via Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative dazu kommen.

Suter: «Die Eigentümer sind in der Pflicht, auf umweltfreundliche Heizsysteme umzustellen. Wer das nicht tut, soll nicht die ganzen Energiemehrkosten auf die Mieterinnen und Mieter überwälzen dürfen.» Beim Strom rät sie den lokalen Energieversorgern dringend, selbst mehr erneuerbaren Strom zu produzieren, um nicht von den extrem schwankenden Marktpreisen abhängig zu sein.

Marianne Binder-Keller (Die Mitte) bei einer Debatte in der Grossen Kammer, noch unter Covid-Bedingungen. Peter Klaunzer / Keystone

«Was die Senkung der Mineralölsteuer betrifft, da bin ich sehr skeptisch», sagt Marianne Binder, Nationalrätin Die Mitte. Interessanterweise habe sich der Verkehr ja nicht reduziert, gibt sie zu bedenken, und: «Einfach so und kurzfristig in die Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage einzugreifen, ist nicht Aufgabe des Staates.

Und angesichts der Verpflichtung, CO2-Emissionen zu reduzieren, müssen wir ja nicht gerade fossile Energien promoten.» Die Senkung der Krankenkassenprämien wäre letztlich sinnvoller, damit den Familien mehr Luft bleibt generell für den Konsum, das betreffe ja nicht einfach das Benzin und das Auto.

Zusätzlich gebe es viele Menschen, die am Limit leben und für welche die steigenden Energiepreise eine noch grössere Belastung bilden. Diese haben eben auch einen Einfluss auf Lebensmittel und Güter des Alltages. Binder: «Da bin ich schon sehr dafür, Bedürftigen, Niedrigverdienern und von Armut Betroffenen gezielt zu helfen, beispielsweise auf Gemeindestufe.»

Irène Kälin im Nationakratsssaal. Die Aufnahme stammt von der Frauensession 2021. Peter Klaunzer / Keystone

Von Giesskannensubventionen zur Verbilligung von Benzin oder Heizöl hält schliesslich auch Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) nichts: «Das wäre völlig kontraproduktiv zu allen dringenden Bemühungen, von unserer Abhängigkeit von fossiler Energie wegzukommen und raschestens den CO2-Ausstoss massiv zu senken», sagt Kälin. Der grüne Nationalrat Balthasar Glättli fordert eine Sondersteuer für Firmen, die vom Krieg in der Ukraine profitieren. Er hat dabei den internationalen Rohstoffhandel in der Schweiz besonders im Visier. Irène Kälin unterstützt diese Forderung.

Entlasten müsse man Menschen mit kleinem Portemonnaie wie zum Beispiel alleinerziehenden Mütter, die in ihrer Mietwohnung keinen Einfluss darauf haben, wenn ein schlecht isoliertes Haus noch mit Öl geheizt wird und die jetzt vor explodierenden Nebenkosten stehen: «Am zielgerichtetsten finde ich, ihnen effektive Mehrkosten über Ergänzungsleistungen zurückzuerstatten.

Das gilt genauso für Strompreissteigerungen. Wer allerdings einen Energieversorger hat, der den Strompreis nicht erhöhen muss, oder wer in einem energetischen Tophaus wohnt, und deswegen keine hohen Zusatzkosten hat, muss auch nicht extra unterstützt werden.» Wichtig sei es, so Kälin, gezielt zu entlasten und gleichzeitig die Energiewende so schnell wie möglich voranzutreiben.» Wichtig sei es gezielt zu entlasten und gleichzeitig die Energiewende so schnell wie möglich voranzutreiben.