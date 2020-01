Edith Saner (CVP) ist in diesem Jahr höchste Aargauerin – die Wahl und ihre Rede im Video

Edith Saner erhielt 132 Stimmen, dies bei einem absoluten Mehr von 68 Stimmen. Als neue höchste Aargauerin ersetzt sie die bisherige Grossratspräsidentin Renata Siegrist Bachmann (GLP).

Saner wohnt in Birmenstorf und gehört seit 2014 dem Grossen Rat an. Die CVP-Politikerin und diplomierte Betriebsausbildnerin war von 1998 bis 2018 Gemeinderätin in Birmenstorf. Während 16 Jahren war sie Frau Gemeindammann.