Die selten gewordenen Uferschwalben sollen in Aargauer Kiesgruben nisten und brüten können. Dieses Ziel verfolgen die Organisation BirdLife und der Aargauer Verband der Kies- und Betonproduzenten (VKB). Mit einem gemeinsamen Projekt sollen künstlich angelegte Brutwände in den Kiesgruben entstehen, um den Weiterbestand der Vogelart zu ermöglichen, wie der VKB und Birdlife Aargau am Donnerstag mitteilten.

Seit den 1990er-Jahren sei die Zahl der Uferschwalben in Europa rückläufig, heisst es in der Medienmitteilung. Die flinken Vögel seien immer seltener in ihrem ursprünglichen Lebensraum, den Steilufern von Flüssen, zu sehen. Die Gründe dafür seien vielfältig: Intensive Bebauung, begradigte Fliessgewässer und ein Rückgang von Fluginsekten. Dadurch sei der braun-weisse Vogel auf Ersatzlebensraum angewiesen.

Ausgangspunkt für das Projekt ist ein bestehendes Uferschwalben-Projekt des Kiesunternehmers Ulrich Müller aus Stetten bei seiner Abbaustelle. Seit 2011 brüten dort jedes Jahr zahlreiche Vogelpaare.