Logistik Bertschi Dürrenäsch startet Pilotversuch für nachhaltigen Transport mit Biokraftstoff Bertschi und Dow lancieren eine nachhaltige Transportlösung mit einer Kombination aus intermodalem Schienenverkehr und mit Biotreibstoff betriebenen Lastwagen zur Reduktion der CO2- Emissionen.

Wie die Bertschi Gruppe, die ihren Sitz in Dürrenäsch hat, in einer Medienmitteilung verlauten lässt, wird im Rahmen eines Pilotprojekts eine spezielle Flotte mit HVO betriebenen Lastwagen eingesetzt, um die CO2-Emissionen auf der letzten Meile deutlich zu reduzieren. Die Abkürzung HVO steht für hydriertes Pflanzenöl.

Biofuel Truck: Nachhaltiger Transport dank hydriertem Pflanzenöl (HVO). Bild: zvg

Das Projekt umfasst den nachhaltigen Transport von chemischen Dow-Produkten aus den Niederlanden zu einem Empfänger in Norditalien. Die Hauptstrecke nach Italien werde per intermodalem Bahntransport vom Bertschi-Terminal in unmittelbarer Nähe des Dow-Werks abgewickelt. Für die letzte Meile vom italienischen Intermodal-Terminal aus kommt schliesslich ein Bertschi HVO-Camion zum Einsatz, so die Bertschi Gruppe.

Als Ersatz von herkömmlichem Diesel dient eben hydriertes Pflanzenöl (HVO). Weil dieses aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen wird, ist es weltweit für sein Potenzial zur erheblichen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen anerkannt. Durch den Einsatz von hydriertem Pflanzenöl wollen sowohl Dow als auch Bertschi ihre Umweltziele vorantreiben und sich für verantwortungsvolle Logistiklösungen einsetzen.

Die Vorteile des Einsatzes von HVO seien eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen auf der ersten und letzten Meile um bis zu 90 Prozent, eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie eine mögliche Verbesserung der Motorleistung, heisst es weiter in der Mitteilung.

«Dieses Pilotprogramm unterstreicht unser Engagement für umweltfreundliche Praktiken und steigert die Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Logistikdienstleistungen», so Santiago Gonzalez, Managing Director Bertschi Liquids. Die Initiative zeige die Machbarkeit und Effektivität einer nachhaltigen Tür-zu-Tür Lieferkette mit der Integration von intermodalem Schienenverkehr und mit Biokraftstoff betriebenen Lastwagen.

Ziel sei es, eine umfassende Analyse der Emissionsreduzierung und der Umweltvorteile von HVO im Vergleich zu herkömmlichem Dieselkraftstoff durchzuführen. Der der Schwerpunkt liegt gemäss Bertschi auf der Minimierung des CO2-Fussabdrucks im Zusammenhang mit den Transportaktivitäten. Die Dauer des Pilotversuches ist nicht bekannt. (cam)