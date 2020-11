«Du hast sie genötigt, mit geladenen Waffen»: Wie das Gefängnis Lenzburg eine wichtige Pionierrolle spielt

Opfer: «Ich kann dir nicht vergeben. Das war brutal. Die Kinder. Du hast sie genötigt mit geladenen Waffen. Du hättest umkehren können.» Täter: «Das hätte ich sollen. Aber ich konnte es nicht. Ich habe im Kopf gehabt, dass wir da rein- und wieder rausgehen. Wir wollten nicht euch etwas antun, wir wollten nur das Geld. Aber ich habe nicht bedacht, was das Menschen antut. Es tut mir sehr leid, dass ich das gemacht habe.» Der Dialog ist eine Szene aus dem Dokumentarfilm «Je ne te voyais pas», der am Donnerstag in den Kinos anläuft (siehe nachfolgende Box). Opfer und Täter sitzen sich an einem Tisch gegenüber. Mehr als 20 Jahre nach dem Raubüberfall sprechen sie über die Tat und ihre Gefühle. Restaurative Justiz nennt sich dieser Ansatz, bei dem Opfer und Täter in den Dialog treten. Es ist der Versuch, die Wunden zu heilen, die ein Verbrechen verursacht hat.

Dokumentarfilm kommt diese Woche in die Kinos Der Dokumentarfilm «Je ne te voyais pas» des Schweizer Regisseurs François Kohler veranschaulicht die Funktionsweise der Restaurativen Justiz. Der Film spielt unter anderem in der Strafvollzugsanstalt Lenzburg, wo bereits solche Dialoggruppen zwischen Opfern und Tätern stattfinden. «Je ne te voyais pas» läuft am Donnerstag, 26. November, in den Deutschschweizer Kinos an. Im Aargau läuft er beispielsweise im Kino Sterk in Baden oder im Freien Film in Aarau. (az)

Der Kanton Aargau gehört zu den Pionieren Im Gefängnis Lenzburg finden seit einiger Zeit solche Dialoggruppen zwischen Opfern und Tätern statt. Normalerweise treffen die Opfer aber nicht auf «ihre» Täter, sondern auf Gefangene, die ein ähnliches Verbrechen verübt haben. An acht Abenden sitzen sie zusammen im Kreis, erzählen, was sie beschäftigt, und hören zu. Der Dokumentarfilm beleuchtet das Thema der Restaurativen Justiz. Er zeigt, dass Vergeben nicht immer möglich ist. «Aber ich glaube, dass wir es mit der Restaurativen Justiz fertigbringen, dass die Täter immer wieder an die Opfer zurückdenken und nicht mehr rückfällig werden», sagt ein Opfer im Film. Der Film zeigt auch Täter und Opfer aus Belgien, wo die Restaurative Justiz längst etabliert ist. Auch in der Schweiz könnte sich etwas bewegen: Das nationale Parlament debattiert demnächst darüber, ob die Restaurative Justiz gesetzlich verankert werden soll. Die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats beantragt, das Konzept in die Strafprozessordnung aufzunehmen.