Der Ton ist nervig. Dieses Surren, das einem verrät, dass irgendwo eine Drohne durch die Luft schwirrt. Was das Ding mit den Propellern genau tut, ist vom Boden aus nicht zu erkennen. Diese Ungewissheit kann verunsichern. Das beobachtet auch Manfred Tschannen, Chef der Regionalpolizei Bremgarten. Die Leute würden sich weniger am Lärm stören, sagt er. Es plage sie eher ein ungutes Gefühl, wenn sie merken, dass eine Drohne über ihr Grundstück fliege oder sogar stehen bleibe. «Sie wissen nicht, ob die Drohne einfach nur fliegt oder ob gleichzeitig gefilmt wird», sagt Tschannen. Im Moment gebe es bei der Repol Bremgarten zwar kaum Beanstandungen wegen Drohnen. «Aber das wird sich ändern, sobald es wieder wärmer wird», ist der Polizeichef überzeugt. Die Polizei gehe jeweils vor Ort, wenn eine Meldung eingehe, und suche das Gespräch mit dem Piloten oder der Pilotin. Laut Tschannen ist es aber noch nie zu einer Anzeige gekommen. «Sehr oft haben wir die Piloten aber auch gar nicht finden können.»

Polizei kontrolliert Versicherung

Wer eine Drohne startet, muss die Vorschriften im Bundesgesetz über die Luftfahrt und die Regeln in den entsprechenden Verordnungen einhalten. Ab Sommer 2020 sollen Drohnenbetreiber neu sich selbst und ihr Gerät registrieren, wie die «NZZ am Sonntag» gestern schrieb. Ausserdem arbeite die Flugsicherung Skyguide daran, Drohnen in die Überwachung des Flugraums zu integrieren.

Auf der Website des Bundesamts für Zivilluftfahrt erfahren Drohnenfans, was sie aktuell beachten müssen, und finden auch eine interaktive Karte, die zeigt, wo Einschränkungen und Verbote für Drohnen existieren. Für Flüge im Umkreis von fünf Kilometern um einen Flugplatz braucht es beispielsweise eine Bewilligung (siehe Box am Ende). Fünf solche Zonen mit Einschränkungen befinden sich im Einsatzgebiet der Regionalpolizei Zofingen. Meldungen wegen Drohnen gehen auch in Zofingen eher während der Sommermonate ein, sagt Polizeichef Stefan Wettstein. Eine Statistik führe die Polizei nicht. Er schätzt, dass es im Sommer etwa ein bis zwei Meldungen pro Monat sind. Sofern die Besitzer der Drohne ausfindig gemacht werden könnten, werde kontrolliert, ob sie den obligatorischen Versicherungsnachweis dabei haben und ob sich die Drohne in der Fünf-Kilometer-Zone befindet. Falls Letzteres der Fall sei, überprüfe die Polizei, ob eine Bewilligung vom Flugplatz oder Heliport vorhanden sei.