«Kinder mit einer Behinderung haben wie alle anderen Kinder in der Klasse das Recht auf eine optimale Förderung.» Das hält Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule beim Kanton, auf Anfrage der AZ fest. Und er betont: «Auch mit der neuen, pauschalierten Zuteilung der Unterstützungslektionen bleibt dies gewährleistet.» Neu würden die Ressourcen der Schule zur Verfügung gestellt und nicht dem einzelnen Kind. Damit werden laut Aeberli die Einsatzmöglichkeiten vergrössert. «Schulleitung und Lehrpersonen zusammen können entscheiden, wie die Förderung aller Kinder in einer Klasse am besten gelingt.» So könne es in einem Fall vorteilhafter sein, zwei Lerngruppen zu bilden, in einem anderen Fall sei vielleicht die enge Betreuung eines einzelnen Kinds besser. Die Änderungen erfolgten laut Aeberli auch vor dem Hintergrund, dass die Diagnosen von erheblichen sozialen Beeinträchtigungen innerhalb von fünf Jahren um 90 Prozent zugenommen hätten.

Vor zwei Jahren wurden im Grossen Rat Vorstösse zur integrativen Schule diskutiert. SVP und FDP stellten das Modell massiv infrage, Regierungsrat Alex Hürzeler versprach Anpassungen auf das Schuljahr 2018/19. Aeberli sagt, die Pauschalierung der Unterstützungslektionen sei eine Reaktion der Regierung auf die politischen Vorstösse. «So wird das Wachstum bei den verstärkten Massnahmen gebremst». Zudem könnten Aufsicht und Betreuung neu an Assistenzpersonen delegiert werden. Schliesslich wurde laut Aeberli der Behinderungs-begriff präzisiert. «Für einen Anspruch auf Unterstützungslektionen muss eine stark eingeschränkte Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden.» Er betont, die Lehrerschaft sei über die Änderungen via Schulblatt informiert worden. (fh)